Olimpik Judo Milli Takımı Budapeşte'de

Judoda Kovid-19 nedeniyle 8 ay ara verilen uluslararası müsabakalar 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Budapeşte Grand Slam'i ile yeniden başlıyor.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Kovid-19 salgını nedeniyle turnuvalara verilen 8 aylık aranın ardından, tatamide heyecan, 23-25 Ekim tarihlerinde Budapeşte Grand Slam müsabakalarıyla yeniden başlayacak.

2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran müsabakaların (pandemi sürecinin ardından) ilki olması nedeniyle büyük önem taşıyan organizasyonda 74 ülkeden 190'ı kadın ve 309'ü erkek olmak üzere 499 judocu ön kayıt yaptırdı.Olimpik Judo Milli Takımı turnuva için bugün hava yoluyla Macaristan'a gitti. Budapeşte Grand Slam'de Türkiye toplam 15 judocu ile tatamide yer alacak. Judocuların maç programı şöyle: 23 Ekim Cuma: Gülkader Şentürk (48), İrem Korkmaz (52), Şeyma Özerler ve Hasret Bozkurt (57), Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız (60), Sinan Sandal (66)24 Ekim Cumartesi: Minel Akdeniz (63), Bilal Çiloğlu (73), Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç (81)25 Ekim Pazar

Kayra Sayit (+78), Mihael Zgank (90), Mert Şişmanlar (100) ile Cemal Erdoğan (+100)