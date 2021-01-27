Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi - Son Dakika

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi

27.01.2021 19:55
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi, System.String[]

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi ile Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen milli takım kampına 10 sporcu katılıyor.

Kadın Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine, kampta ağırlıklı olarak güç çalışması yaptıklarını anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nın yarıda kaldığını hatırlatan Süme, "7 Şubat'ta Macaristan'daki turnuvaya katılacağız. Turnuva hem maç eksiğimizi gidermek hem de eksikliklerimizi görme açısından iyi olacak. Yaklaşık 15 gün önce bir turnuvaya katıldık ve orada başarılı sonuçlar aldık. Macaristan'dan sonra da Bulgaristan'da turnuvaya katılacağız. Amacımız gayemiz maç eksiğimizi giderip olimpiyat elemelerine en iyi şekilde katılmak." diye konuştu.

Mart ayında İstanbul'da yapılacak olan Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'na da katılacaklarını kaydeden Süme, "Dünyanın sayılı turnuvalarından bir tanesi. Son kampımız nisan ayı içerisinde Londra'da olacak. Burada tüm hazırlıklarımız yaptıktan sonra Olimpiyat Elemelerine katılacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi - Son Dakika Spor


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