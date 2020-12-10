Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan yolcusu

Kadın Boks Milli Takımı 11-24 Aralık 2020 tarihleri arasında Kazakistan 'ın başkenti Nursultan'da, Kazakistan Kadın Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapacak. Milli takım bugün Kazakistan'a hareket edecek.

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