Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 3 madalya

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Uluslararası Balkan Boks Turnuvası'nı 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 3 madalyayla tamamladı.

Uluslararası Balkan Boks Turnuvası, Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlendi. Organizasyonda 75 kilo finalinde ringe çıkan Şennur Demir, Brezilyalı rakibi Flavia Figureido'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Şennur Demir'in altın madalya kazandığı turnuvada, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş, 57 kiloda da Aycan Güldağı, bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ise sakatlığından dolayı ringe çıkmadı.