Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor

12.02.2021 10:57
Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı Başantrenörü Ercan Çakıroğlu, İsrail'de düzenlenecek Grand Slam müsabakaları için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı Başantrenörü Ercan Çakıroğlu, İsrail'de düzenlenecek Grand Slam müsabakaları için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Milli takım, Tel Aviv'de 18-20 Şubat'ta düzenlenecek Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını Edirne'de 24 sporcuyla sürdürüyor.

Mimar Sinan Spor Kompleksi'nde devam eden antrenmanlara Kosova, Gürcistan ve Bulgaristan'ın milli takımları da katılıyor.

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı Başantrenörü Ercan Çakıroğlu, AA muhabirine, 21 günlük Edirne kampının son haftasında olduklarını söyledi.

Grand Slam müsabakaları için 15 Şubat'ta İsrail'e gideceklerini belirten Çakıroğlu, organizasyonda 7 olimpik kadın milli sporcunun mücadele edeceğini dile getirdi.

Müsabakalara iyi hazırlandıklarını aktaran Çakıroğlu, "Burada dolu dolu çalıştık. Maç atmosferini yaşatmak adına büyük salonda antrenman yaptık. Grand Slam sonrası kampımızı İstanbul'da sürdüreceğiz. Oradan Özbekistan Taşkent Grand Prix ve Tiflis Grand Slam'i ile devam edeceğiz. Şu anda herhangi bir olumsuzluk ya da sakatlık yok. İyi bir hazırlık devresi geçirdik. Umarım madalyalarla döneceğiz." diye konuştu.

Bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi 4 Grand Slam ile Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 6 organizasyonu bitirdikten sonra 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz ile Tokyo'ya katılacağız. Ayrıca yeni bir ekibiz. 12 sporcumuzu 17 yaş takımından milli takıma çağırdık. Daha önceki 12 sporcumuzla birlikte 24 sporcuyla buradayız. Paris 2024'ün hazırlıklarının startını da bu kampla birlikte vermiş olduk. Umarım onları da yavaş yavaş maçlara hazırlayıp bazılarını tecrübe edinsin diye maçlara götürüp daha sonra da madalyaları hedefleyeceğiz."

Grand Slam, İsrail, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler Mesut Özil, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkacak Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Neymar yine, kız kardeşinin doğum gününe gelen tarihte sakatlandı ve tepki çekti Neymar yine, kız kardeşinin doğum gününe gelen tarihte sakatlandı ve tepki çekti         
11:05
Nihat Özdemir'den G.Saray'ın tarih değişikliği isteğine veto: Program aynen uygulanacak Nihat Özdemir'den G.Saray'ın tarih değişikliği isteğine veto: Program aynen uygulanacak         
10:28
Cari denge aralıkta 3 milyar dolar açık verdi Cari denge aralıkta 3 milyar dolar açık verdi         
10:13
Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü         
09:57
Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi         
09:38
İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü         
09:19
İzmir'deki hortum park halindeki 1,5 tonluk aracı 170 metre uçurdu İzmir'deki hortum park halindeki 1,5 tonluk aracı 170 metre uçurdu         
09:01
İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
08:46
Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem         
08:31
Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Öklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Öklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi         
08:26
İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor         
07:37
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı         
17:47
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 11:11:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei