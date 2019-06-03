Olimpik Lyonnais'in İlk 10 Asist'i 2018-19
52 dakika önce
Moussa Dembélé'nin Angers'e karşı Memphis Depay'e geçişi de dahil olmak üzere, 2018-19 sezonunda Olympique Lyonnais'ten gelen asistlere göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:06
Moussa Dembélé'nin Angers
'e karşı Memphis
Depay'e geçişi de dahil olmak üzere, 2018-19 sezonunda Olympique Lyonnais'ten gelen asistlere göz atın.
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