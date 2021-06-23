Olimpik sporcular, "Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nu tanıttı - Son Dakika

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular, kendileri için hazırlanan ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi.

The Marmara Esma Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile milli sporcuların bir bölümü yer aldı.

Seyahat, seremoni kıyafeti ve sportif kıyafetlerden oluşan "Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nu giyen olimpik sporcular, defilede mankenlerle tanıtıma katıldı.

İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan tanıtım, Bakan Kasapoğlu'nun milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.