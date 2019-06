ALİ KORKMAZ - Tekerlekli sandalye tenisi sporcusu Büşra Ün, "Artık 'Milli sporcuyum.' dediğimde tepki, 'Yazık! Kız tekerlekli sandalyede hayata tutunmuş.' değil, 'Helal olsun! Bizi temsil ediyor.' şeklinde oluyor. Olimpik sporculara verilen değeri görüyoruz." dedi.2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılarak bir ilki gerçekleştiren milli sporcu Ün, şimdi de 2020 Tokyo için aynı başarıyı yakalama hedefinde.2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota mücadelesine başlayacak Ün, önümüzdeki bir yıl içerisinde 3 ayrı organizasyonda mücadele edecek.Ün: "Her zaman daha ileriye gitmeyi hedefliyorum"Büşra Ün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak için kota mücadelesine bu hafta sonu Güney Afrika 'daki turnuvayla başlayacağını söyledi.Bir yıl içinde katılacağı turnuvalardan alacağı puanlara göre, oyunlarda yer alma hakkını elde etmeye çalışacağını ifade eden Ün, "Güney Afrika'dan sonra İsviçre ve İtalya 'da turnuvalara katılacağım. Daha önce olduğu gibi benim için zorlu bir süreç. Her zaman daha ileriye gitmeyi hedefliyorum. 2016'da bunu başardıysam, 2020'de neden daha iyisini yapmayayım. Paralimpik maratonunda ilk turnuvam Güney Afrika, inşallah güzel geçer. Ben umutluyum." diye konuştu."Paralimpik sporları yaymaya çalışıyoruz"Paralimpik branşlara olan ilginin son dönemde çok arttığını dile getiren Ün, özellikle sporcuların sosyal medyayı aktif kullanmalarının bilinirlikte etkili olduğuna dikkati çekti.İnsanların artık daha bilinçli olduğunu vurgulayan Ün, "Biz elimizden geldiğince paralimpik sporları yaymaya çalışıyoruz. Artık 'Milli sporcuyum.' dediğimde tepki, 'Yazık! Kız tekerlekli sandalyede hayata tutunmuş.' değil, 'Helal olsun! Bizi temsil ediyor.' şeklinde oluyor. Olimpik sporculara verilen değeri görüyoruz." şeklinde konuştu.Eğitimine devam ediyorMilli sporcu Büşra Ün, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünü bitirdikten sonra Cardiff Metropolitan Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine başladığını kaydetti.En büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini vurgulayan Ün, sözlerini şöyle tamamladı:"İngiliz sporcuların başladıkları ilk günden itibaren bulabildikleri sponsorluklar, aldıkları destekler ve sahip oldukları sistem, benim hep özendiğim şeylerdi. Bunu bire bir görmek, sistemin içinde bulunmak istedim ve şu anda da hayal edemeyeceğim imkanlara sahibim. Orada çok güzel antrenman programım, masaj, fizyoterapi, kondisyon desteğim, her şeyim var. Eğitim de bir yandan çok güzel gidiyor."