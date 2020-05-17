Olimpik sporculardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları - Son Dakika

Olimpik sporculardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Taha Akgül: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bu sene evlerimizde coşkuyla kutlayacağızDilara Lokmanhekim: Büyük mücadeleler sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, biz gençlere emanettirFatma Zehra Köse: Bayramımız hepimize kutlu olsunMeltem Hocaoğlu Akyol: Ben de sporcunun...

Olimpik sporculardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları, System.String[]

Taha Akgül: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bu sene evlerimizde coşkuyla kutlayacağız

Dilara Lokmanhekim: Büyük mücadeleler sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, biz gençlere emanettir

Fatma Zehra Köse: Bayramımız hepimize kutlu olsun

Meltem Hocaoğlu Akyol: Ben de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim

Batuhan Buğra Eruygun: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

Emre Sakçı: Bayramımız kutlu olsun

Serap Özçelik Arapoğlu: Biz sporcuların ve gençlerin Atatürk'ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde form tutan milli sporculardan Taha Akgül, Emre Sakçı, Dilara Lokmanhekim, Meltem Hocaoğlu Akyol, Fatma Zehra Köse, Batuhan Buğra Eruygun ve Serap Özçelik Arapoğlu DHA aracılığıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

ŞAMPİYON GÜREŞÇİ TAHA AKGÜL: 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZI BU SENE EVLERİMİZDE COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

DHA'ya konuşan Taha Akgül, "Sevgili gençler ve sporcu kardeşlerim, aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesi, kurtuluş savaşımızın başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bu sene evlerimizde coşkuyla kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' cümlesindeki gençler olarak her zaman ahlaklı bir şekilde ülkemize, ülkemizin değerlerine, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam etmeliyiz. Her ne işi yapıyorsak en iyisi yapmaya çalışmalıyız. Spor, sanat, edebiyat, bilim olur hiç fark etmiyor, yaptığımız işte en iyisini yapmak için ülkemize hizmet etmeye devam etmeliyiz. Bu doğrultuda tüm genç kardeşlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Sağlıcakla kalın" dedi.

Serbest stilde 125 kilonun son olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları için çalışmalarını sürdürüyor.

MİLLİ JUDOCU DİLARA LOKMANHEKİM: BÜYÜK MÜCADELELER SONUCUNDA KURULAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ, BİZ GENÇLERE EMANETTİR

Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan olimpik sporcu Dilara Lokmanhekim de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evinde yaptığı idmanlarla sürdüren milli judocu, DHA'ya özel kutlama mesajında, "Büyük mücadeleler sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, biz gençlere emanettir. Bu emaneti en iyi şekilde korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

MİLLİ ESKRİMCİ FATMA ZEHRA KÖSE: BAYRAMIMIZ HEPİMİZE KUTLU OLSUN

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse de, "Atamızın bize hediye ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız hepimize kutlu olsun" dedi.

Evinde eskrim egzersizlerini gerçekleştiren milli sporcu, DHA'ya özel kutlama mesajında şunları söyledi;

"Canım ülkem. Bu vatanı ve bu toprakları temsil ettiğim için gurur duyuyorum. Atamızın bize hediye ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız hepimize kutlu olsun."

MİLLİ KARATECİ MELTEM HOCAOĞLU AKYOL: BEN DE SPORCUNUN ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLISINI SEVERİM

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi karatede +61 kiloda temsil edecek ilk kadın sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Akyol, "Ben de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Geleceğin umudu olarak biz gençleri gösteren, Nutuk'ta 'Ey Türk gençliği' diyerek vatanı bizlere emanet eden Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 61 kiloda Türkiye'yi temsil edecek milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, çalışmalarına spor salonunda yaptığı idmanlarla devam ediyor.

MİLLİ ATLET BATUHAN BUĞRA ERUYGUN: 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

Fenerbahçe'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun ise, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.

Türk Atletizm tarihinde 110 metre engelli branşını 14 saniyenin, 60 metre engelli branşını 8 saniyenin altında koşabilen ilk Türk sporcu unvanını taşıyan milli sporcu, koronavirüs önlemleri kapsamında evinde idmanlarını sürdürüyor. Sandalyelerden yaptığı parkurlarla formunu koruyan Fenerbahçe'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

REKORTMEN YÜZÜCÜ EMRE SAKÇI: İÇİMİZDEKİ GENÇLİK ATEŞİNİN HİÇ SÖNMEDİĞİ 19 MAYIS BAYRAMLARINDA TEKRAR GÖRÜŞMEK ÜZERE

Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

50 m serbest, 50-100 m kurbağalama, 4x100 serbest ve 4x100 karışık kategorilerinde Türkiye rekorlarının sahibi olan Emre Sakçı, koronavirüs nedeniyle evinde form tutarken, DHA'ya özel kutlama mesajı paylaştı.

Başarılı yüzücü, "İçimizdeki gençlik ateşinin hiç sönmediği 19 Mayıs Bayramlarında tekrar görüşmek üzere. Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

DÜNYA BİRİNCİSİ KARATECİ SERAP ÖZÇELİK ARAPOĞLU: GENÇLERİN VE SPORCULARIN BAYRAMI KUTLU OLSUN

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek olan sporculardan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu da DHA'ya gönderdiği mesajda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Dünya sıralamasında birinci olan şampiyon sporcu, "Biz sporcuların ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Taha Akgül, 19 Mayıs, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Olimpik sporculardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları - Son Dakika Spor
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