Olimpik ve paralimpik sporcular aşılanacak - Son Dakika

Olimpik ve paralimpik sporcular aşılanacak

22.04.2021 11:04
Olimpik ve paralimpik sporcular aşılanacak, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'yi temsil eden olimpik ve paralimpik sporcuların öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'yi temsil eden olimpik ve paralimpik sporcuların öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizi temsil eden olimpik ve paralimpik sporcuların öncelikli yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini açıkladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde sporcularımızın aşılama süreci başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak Paralimpik Oyunları öncesinde sporcularımızın öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kaldığını belirterek, "Oyunlar öncesinde sporcularımızın aşılamasına öncelikli olarak başlıyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlara kota alan ve kota alması muhtemel sporcularımız aşılama kapsamına dahil edildi. Olimpiyat sürecinde sporcularımıza her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Sporcularımız ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edecekler"

"Ülkemizi temsil edecek sporcularımızın sağlığını çok önemsiyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Aşılamayla inşallah ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri bu hastalıktan kurtulacak, beklentimiz bu yönde. Pandemi süreci içerisinde olmamıza rağmen geride bıraktığımız dönemde çalışmalarımızın ve hedeflerimizin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdik. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarını sporcularımız için seferber etmeye devam edeceğiz. 2020 Tokyo ile ilgili kota müsabakaları henüz bitmedi ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak ve inşallah 2020 Tokyo'da güzel neticelerin bizi beklediğine, tüm sporcularımızın ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum." - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Olimpiyat, oyunlar, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olimpik ve paralimpik sporcular aşılanacak - Son Dakika Spor


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