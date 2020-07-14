Olimpik yüzme havuzu müjdesi - Son Dakika

Olimpik yüzme havuzu müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte Ümraniye'de yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzları ve spor tesislerini inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte Ümraniye'de yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzları ve spor tesislerini inceledi. Kasapoğlu, "Havuzlarımız, spor salonlarımız ve pek çok branşa hitap edecek çoklu spor alanlarımız, aşama aşama hizmete girmek üzere. Yedi yirmi dört çalışacak tesislerimiz, inşallah en güzel şekliyle Ümraniye'nin bugünleri, Ümraniye'nin yarınları için sporumuza, gençlerimize önemli katkılar sağlayacak" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte yapımı devam eden yüzme havuzları ve spor tesislerini inceledi. Bakan Kasapoğlu, önce Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden futbol sahasını gezerek Başkan Yıldırım'dan bilgi aldı. Daha sonra millet bahçesi içerisine hizmete hazır hale gelen mini golf sahasını gezen Bakan Kasapoğlu, yine millet bahçesi içerisinde bulunan basketbol sahasını gezdi. Burada basketbol oynayan gençlerle de sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte basket attı. Bir süre Ümraniye Millet Bahçesi'nin doğal ortamını gezen Bakan Kasapoğlu, daha sonra millet bahçesinin yanında bulunan taksi durağına uğrayarak taksicilerle sohbet etti. Bakan Kasapoğlu buradan ayrıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ümraniye Belediyesi işbirliği ile yapılan yarı olimpik yüzme havuzlarının inşaatlarına geçerek incelemelerde bulundu.

"YARININ YILDIZLARINI ÜMRANİYE'DEN BİRLİKTE YETİŞTİRECEĞİZ"

İncelemelerin ardından soruları yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, "Ümraniye bizim için önemli çünkü Ümraniye'nin gençleri, Ümraniye'nin kadınları, Ümraniye'nin bütün halkı bizim için çok değerli. O yüzden Ümraniye'de Ümraniye belediyemizle, İsmet başkanımızla beraber başlattığımız spor yatırımları ve gençlik yatırımları seferberliğinde çok ciddi aşama kat ettik. Havuzlarımız, spor salonlarımız ve pek çok branşa hitap edecek çoklu spor alanlarımız aşama aşama hizmete girmek üzere. Yedi yirmi dört çalışacak tesislerimizi inşallah en güzel şekliyle Ümraniye'nin bugünleri, Ümraniye'nin yarınları için sporumuza, gençlerimize önemli katkılar sağlayacak. Ben belediye başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah yaşayan tesislerle, sporun her alanında, sadece birkaç branşı değil her branşta iddialı gençleri, yarının yıldızlarını, şampiyonlarını Ümraniye'den birlikte yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

"ÇOK BÜYÜK OLİMPİK YÜZME HAVUZUNUN TEMELİNİ YAKINDA ATACAĞIZ"

Bu incelemeler sırasında bir açıklama yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye için sayın Bakanımızı bir nimet olarak görüyorum. Sağ olsun Ümraniye'ye ilk teşriflerinde bize üç tane yüzme havuzu sözü verdi. Biz de hızlı bir şekilde projeleri başlattık. Gördüğünüz gibi dört ay gibi kısa bir zamanda projelerimiz bitmek üzere. Burası on beş, yirmi gün içerisinde tamamlanacak. Bunun gibi iki yerde daha Ümraniye'de daha evvel sayın Cumhurbaşkanımız zamanında yapılmış bir yüzme havuzu vardı. Ondan sonra da bir yüzme havuzu yapıldı ama biz üç tanesini birden sayın Bakanımızın talimatları ile yapmış olacağız. Ben kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Tabi bunlar yeterli değil. Çok büyük bir olimpik yüzme havuzunu inşallah temelini çok kısa zamanda kendileri söz verdiler. Biz arsayı temin ettik. Bir tanesi karşıda Avrupa yakasında, bir tanesi de Ümraniye'de olmak üzere, olimpik, 2 bin 500 seyirci kapasiteli, uluslararası müsabakaların yapılacağı bir yer olacak. İnşallah onu da en kısa zamanda hayata geçirecek sayın Bakanım. Ben Ümraniyeliler adına çok teşekkür ediyorum. Önümüzde daha çok projeler var. O projelerimiz için de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

(İHA)

Mehmet Kasapoğlu, İsmet Yıldırım, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Olimpik yüzme havuzu müjdesi - Son Dakika
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