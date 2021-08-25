Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Galatasaray, Romanya takımı FCSB'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Morutan ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Romanya'nın Bükreş şehrinden uçağa binen genç futbolcu, akşam saatlerinde Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte İstanbul'a geldi.

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