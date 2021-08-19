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Olimpiyat altın madalyalı Ugandalı atlet Cheptegei, yıldızlığa giden yolculuğunu anlattı - Son Dakika

Olimpiyat altın madalyalı Ugandalı atlet Cheptegei, yıldızlığa giden yolculuğunu anlattı

19.08.2021 12:14
Olimpiyat altın madalyalı Ugandalı atlet Cheptegei, yıldızlığa giden yolculuğunu anlattı, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda iki madalya kazanan Ugandalı uzun mesafe koşucusu Joshua Cheptegei, başarısının sıkı çalışma ve kararlılığa dayandığını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda iki madalya kazanan Ugandalı uzun mesafe koşucusu Joshua Cheptegei, başarısının sıkı çalışma ve kararlılığa dayandığını söyledi.

Tokyo'dan erkekler 5 bin metrede altın, 10 bin metrede ise gümüş madalya alarak evine dönen Cheptegei, kariyerinin dönüm noktaları ve elde ettiği başarıları, AA muhabirine anlattı.

Ortaokuldayken Uganda polisinin spor bölümü tarafından keşfedilen sporcu, okul arkadaşı Gregory Chesang'a göre başlangıçta futbol oynamayı ve şansını uzun atlamada denemeyi tercih etmişti. Fakat sonra atletizm yarışlarına katılmayı seçti.

Uganda Olimpiyat Milli Takımı'nın Tokyo 2020 madalya sıralamasında Kenya'nın ardından ikinci en başarılı Afrika ülkesi olmasında önemli rol oynayan 24 yaşındaki atlet, "Olimpiyatlarda altın ve gümüş madalya kazandığım için mutluyum. Ugandalı arkadaşlarımın yarışlardan hemen önce beni cesaretlendirmesi çok değerliydi. Madalyaları kazanmam için bana ilham verdiler." dedi.

Ülkesinin başkenti Kampala'da düzenlenen 2017 Dünya Kros Şampiyonası'nın son kilometresinde yaşadığı kötü deneyimi hatırlatan Cheptegei, olayın kendisini çok çalışmaya teşvik ettiğini belirtti.

Son 800 metreye lider giden Cheptegei, sıcak ve neme yenik düşüp yarışı, yalpalayarak 30. sırada bitirebilmişti.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, olayın zayıf beslenmeden kaynaklandığını öğrendiğinde, dayanıklılığını artırabilmesi için Cheptegei'ye özel bir diyet uygulanmasını emretmişti.

Cheptegei, kariyerinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdiği yarış hakkında şunları kaydetti:

"Bu olay beni yarış kazanacak kadar güçlü olmadığıma inandırdı. Ülkem için madalya kazanmak adına çok çalışmaya karar verdim. Kampala'daki kötü başlangıç ??sayesinde Monako'daki gibi başarıların (pist ve yoldaki 5 bin metre dünya rekorları) gerçekleştiğini görmek için çok çalıştım. Dünya rekorları kırmış gururlu bir adamım."

Olay sonrası 2017 Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metrede gümüş madalya kazanan Ugandalı sporcu, 2019'da aynı mesafede dünya şampiyonu oldu. 2018 yılında 15 kilometre yol yarışında dünya rekoru kıran Cheptegei, 2019'da ise dünya kros şampiyonluğuna ulaştı.

2020 Tokyo Olimpiyatları, Olimpiyat, Uganda, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyat altın madalyalı Ugandalı atlet Cheptegei, yıldızlığa giden yolculuğunu anlattı - Son Dakika Spor


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