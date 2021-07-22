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Olimpiyat arifesinde Tokyolular evde kalmadı - Son Dakika

Olimpiyat arifesinde Tokyolular evde kalmadı

22.07.2021 14:10
Olimpiyat arifesinde Tokyolular evde kalmadı, System.String[]

Korona virüs salgını kapsamında uygulanan OHAL altında Tokyo Olimpiyatları'nın açılışını gerçekleştirmeye hazırlanan Japonya'da yetkililerin "evde kal" çağrıları karşılık bulmadı.

Korona virüs salgını kapsamında uygulanan OHAL altında Tokyo Olimpiyatları'nın açılışını gerçekleştirmeye hazırlanan Japonya'da yetkililerin "evde kal" çağrıları karşılık bulmadı. Tokyo sokakları dolup taşarken, olimpiyat karşıtları da organizasyonun iptali için protesto gösterisi düzenledi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın arifesinde, Japonya'da yetkililerin yaptığı "evde kal" çağrıları karşılık bulmadı. Salgın nedeniyle uygulanan olağanüstü hale (OHAL) rağmen Tokyo'nun popüler noktalarında yoğun insan trafiği yaşandı. Birçok Tokyolu dev metropolün en ünlü merkezlerinden biri olan Shibuya semtinde buluşmayı tercih ederken, bir diğer çekim merkezi olan Harajuku'da da yoğunluk gözlendi. Mormal şartlarda hafta sonları dolup taşan restoran ve benzeri işletmeler, OHAL kapsamında uygulanan alkol yasağı nedeniyle boş kaldı.

Öte yandan müsabakalara ev sahipliği yapacak eyaletlerden biri olan Saitama'da kurulan geri sayım ekranı da olimpiyat meraklılarından büyük ilgi gördü. Bazı Japonlar "son 1 gün" ibaresi bulunan ekranın fotoğrafını çekerek etkinlik öncesindeki son günü ölümsüzleştirdi.

"Olimpiyatları iptal edin"

Uzun süredir eleştirilerin odağındaki Tokyo Olimpiyatları'na karşı olan protestocuların adresi de Shibuya oldu. Her gün yüzbinlerce yolcuya ev sahipliği yapan Shibuya Tren İstasyonu önünde toplanan grup olimpiyat karşıtı pankartlarla dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulundu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga başta olmak üzere etkinlik organizatörlerinin fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıyan protestocular "Olimpiyatları iptal edin, hayatları kurtarın" sloganları attı. Grup adına konuşan Tomoharu Takashi, "Olimpiyatları gerçekleştirirsek, ülkede salgının gidişatı daha kötüye gidecek. Birçok can kaybı yaşanacak. Ayrıca ülkedeki sağlık sistemi yoğunluk nedeniyle çökme noktasına gelecek" ifadelerini kullandı.

"OHAL'in hiçbir anlamı yok"

Olimpiyatlar süresince insan trafiğini azaltmak adına ilan edilen OHAL'i eleştiren Yuki Adachi ise, "Hükümetin uygulaması tamamen anlamsız. Hiçbir işe yaramıyor. Olimpiyatları gerçekleştirmenin çok riskli olduğunu düşünüyorum, ancak ekonomik nedenler ve Japonya'nın konumu nedeniyle yarın başlatmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu. Oyunların Japonya açısından bir risk teşkil etmediğini kaydeden Ryen Kobayashi da, "Seyircisiz gerçekleştirilecek olması dolayısıyla herkes evde kalacak. Ayrıca ev ortamına rahat bir şekilde izleyebileceğim için de mutluyum" dedi.

Sürpriz görevden alma

Öte yandan oyunlara 1 gün kala, organizasyon komitesi sürpriz bir karara imza attı.

Olimpiyatların Kreatif Direktörü Kentaro Kobayashi, Holokost hakkında yaptığı bir şakanın ortaya çıkmasının ardından görevden alındı. Kobayashi 1998'de katıldığı bir programda şaka amacıyla "Hadi Yahudilere soykırım oyununu oynayalım" cümlesini kurduğu için kamuoyundan özür diledi.

Vaka sayısı artıyor

Ayrıca bugün 2'si Olimpiyat Köyü'nde kalan sporcular arasından olmak üzere olimpiyatlarda görevli toplam 12 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Son gelişme ile birlikte oyunlarla ilişkili Covid-19 vakalarının toplam sayısı da 87'ye ulaştı. Japonya genelindeki Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 853 bin 240'ye çıkmış, ölü sayısı da 15 bin 115 olmuştu.

Son 1 gün

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını konusunda uluslararası kamuoyunda dile getirilen endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya'da etkisini sürdüren Covid-19 salgınına rağmen dev organizasyonun gerçekleştirilecek olması kamuoyunda tepkilere neden olurken Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise itirazlara rağmen oyunların yoğun salgın tedbirleri kapsamında yapılacağını açıklamıştı. - TOKYO

Olimpiyat arifesinde Tokyolular evde kalmadı
Olimpiyat arifesinde Tokyolular evde kalmadı
Olimpiyat arifesinde Tokyolular evde kalmadı
Olimpiyat arifesinde Tokyolular evde kalmadı
Olimpiyat arifesinde Tokyolular evde kalmadı

Koronavirüs, Olimpiyat, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Olimpiyat arifesinde Tokyolular evde kalmadı - Son Dakika


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