"Olimpiyat atmosferini yaşamayı, olimpiyat köyünde olmayı çok istiyorduk"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Şeyma Ercan, Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Olimpiyat köyüne girmeden anlayabileceğimizi düşünmüyorum. O atmosferi yaşamayı, o olimpiyat köyünde olmayı gerçekten çok istiyorduk" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve THY Spor Kulübü oyuncularından Şeyma Ercan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Tokyo'da düzelecek olimpiyatlara gitme hakkı elde ettikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Ercan, "Olimpiyatlara gitmek hayal ettiğimiz bir şeydi. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Olimpiyat köyüne girmeden anlayabileceğimizi düşünmüyorum. O atmosferi yaşamayı, o olimpiyat köyünde olmayı gerçekten çok istiyorduk. Türk halkına da bu anları yaşattığımız için kendimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"KAMPTA TOKYO'DA NASIL OLACAK DİYE SÜREKLİ ARAŞTIRIYORDUK"

Takımda daha önce olimpiyat deneyimini yaşamış voleybolcular ile olimpiyatlardaki ortamı konuştuklarını belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Olimpiyattan önceki kampımızda sürekli konuştuğumuz şeyler hep Tokyo hakkındaydı. Olimpiyat nasıl oluyor, olimpiyat açılış törenleri nasıl oluyor ya da oradaki olimpiyat köyü nasıl oluyor diye konuşuyorduk. Tokyo'da nasıl olacak diye sürekli araştırıyorduk. Takımda daha önce olimpiyata gidenler de inanılmaz bir ortam olduğunu ve orada kesinlikle olmamız gerektiğini söylediler. Hayatları boyunca yaşadıkları en önemli anlar Londra'daki 2012 Olimpiyatları'ydı. Onlar da bunları bizimle paylaştı" şeklinde konuştu.

"MADALYA NEDEN OLMASIN"

Olimpiyatlardaki gruplarının zorlu olduğunu belirten milli voleybolcu, "Biz gösterdik ki bizim için kendi oyunumuzu oynadığımız sürece rakibimiz önemli değil. Gruptan çıktığımız takdirde çeyrek final ya da yarı finalde gelecek rakipleri de geçebileceğimizi düşünüyorum. Madalya neden olmasın" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)