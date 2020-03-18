Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için koşuyor - Son Dakika Spor

Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için koşuyor

6 saat önce

Uşaklı milli atlet Mehmet Çelik (19), küçük yaşlardan bu yana pek çok maratonda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirdi.

Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için koşuyor, System.String[]

Uşaklı milli atlet Mehmet Çelik (19), küçük yaşlardan bu yana pek çok maratonda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Çelik şimdi ise gözünü, olimpiyat barajını aşan "en genç atlet" unvanına dikti.


Uşak'ta çiftçilik yaparak geçimini sürdüren Necla ve Selahattin Çelik çiftinin çocuğu olan Mehmet Çelik'in atletizme ilgisi küçük yaşlarda başladı. Beden eğitimi öğretmeninin kendisindeki yeteneği fark edip yönlendirmesiyle Çelik, kısa sürede gelişim gösterdi. Uluslararası alanda elde ettiği pek çok başarıyla adından sıkça söz ettiren genç sporcunun şimdiki hedefi ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek olimpiyatlarda 800 metre barajını aşan "en genç atlet" unvanını elde edebilmek.


"Ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum"


Çelik elde ettiği başarıların azimli çalışmadan sonra kendiliğinden geldiğini kaydederek, Türkiye'yi temsilen katıldığı organizasyonlardan eli boş dönmediği için gururlu olduğunu belirtti. Atletizme ilgisinin küçük yaşlarda başladığını kaydeden genç sporcu, "Beden eğitimi hocamın yönlendirmesiyle de devam etti. Ben bu noktaya belirli bir programla çok çalışarak geldim. Şu anki hedeflerim arasında olimpiyatlar ve Dünya Gençler Şampiyonası var. Ülkeme orada altın madalya getirme şansım çok yüksek" diye konuştu.


Başarılı sporcu örnek aldığı sporcunun, Faslı dünya rekortmeni bir atlet olduğunu belirterek, "Elinde bin 500 metre, 1 mil (1609 metre) ve 2 bin metrede dünya rekorlarını bulunduran Hişam El Geruc. Onu örnek alıyorum" dedi.


"Amatör sporlara destek az"


Amatör sporlara olan desteğin yetersiz olmasından dolayı antrenman için gerekli ekipman ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını dile getiren Çelik, "Benim en büyük destekçim ailem, sonrasında antrenörüm. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onun dışında federasyonumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ellerinden geldiği kadar destek vermeye çalışıyor. Tabi sponsorlarımız yok. Amatör sporlara destek az olduğu için antrenman malzemelerini kendimiz karşılıyoruz" diye konuştu.


"Hedef olimpiyat barajını geçmek"


Önlerinde olimpiyat hazırlığı olduğunu ifade eden antrenör Ali Yılmaz, "Olimpiyat barajını geçmek için çalışıyoruz. Çalışma tempolarımız çok yoğun geçiyor. Daha önceki dönemde Dünya şampiyonluğumuz, Avrupa şampiyonluğumuz vardı. Arjantin'deki gençlik olimpiyatlarında 800 metrede Türkiye'ye ilk madalyayı biz getirdik" şeklinde konuştu.


"Ülkemiz adına büyük başarılar elde ettik"


Antrenör Yılmaz, Çelik adına yaşadığı haklı gururu dile getirerek, "Bu sürece kadar ülkemiz adına ve Uşak'ımız adına büyük başarılar elde ettik. Bizim hedefimiz ülkemize dünya şampiyonasında altın madalya kazandırmak. Olimpiyatlara katılıp, barajı geçen en genç atlet unvanını kazanmak istiyoruz" dedi. - UŞAK

Mehmet Çelik, Uşak, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:24 Kaynak: İHA

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