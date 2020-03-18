Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için koşuyor - Son Dakika Spor

Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için koşuyor

6 saat önce

- Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için koşuyor Dünya şampiyonu atlet, olimpiyata hazırlanıyor Uşaklı milli atlet Mehmet Çelik (19), küçük yaşlardan bu yana pek çok maratonda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirdi.

- Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için koşuyor

Dünya şampiyonu atlet, olimpiyata hazırlanıyor

UŞAK - Uşaklı milli atlet Mehmet Çelik (19), küçük yaşlardan bu yana pek çok maratonda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Çelik şimdi ise gözünü, olimpiyat barajını aşan "en genç atlet" unvanına dikti.

Uşak'ta çiftçilik yaparak geçimini sürdüren Necla ve Selahattin Çelik çiftinin çocuğu olan Mehmet Çelik'in atletizme ilgisi küçük yaşlarda başladı. Beden eğitimi öğretmeninin kendisindeki yeteneği fark edip yönlendirmesiyle Çelik, kısa sürede gelişim gösterdi. Uluslararası alanda elde ettiği pek çok başarıyla adından sıkça söz ettiren genç sporcunun şimdiki hedefi ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek olimpiyatlarda 800 metre barajını aşan "en genç atlet" unvanını elde edebilmek.

"Ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum"

Çelik elde ettiği başarıların azimli çalışmadan sonra kendiliğinden geldiğini kaydederek, Türkiye'yi temsilen katıldığı organizasyonlardan eli boş dönmediği için gururlu olduğunu belirtti. Atletizme ilgisinin küçük yaşlarda başladığını kaydeden genç sporcu, "Beden eğitimi hocamın yönlendirmesiyle de devam etti. Ben bu noktaya belirli bir programla çok çalışarak geldim. Şu anki hedeflerim arasında olimpiyatlar ve Dünya Gençler Şampiyonası var. Ülkeme orada altın madalya getirme şansım çok yüksek" diye konuştu.

Başarılı sporcu örnek aldığı sporcunun, Faslı dünya rekortmeni bir atlet olduğunu belirterek, "Elinde bin 500 metre, 1 mil (1609 metre) ve 2 bin metrede dünya rekorlarını bulunduran Hişam El Geruc. Onu örnek alıyorum" dedi.

"Amatör sporlara destek az"

Amatör sporlara olan desteğin yetersiz olmasından dolayı antrenman için gerekli ekipman ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını dile getiren Çelik, "Benim en büyük destekçim ailem, sonrasında antrenörüm. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onun dışında federasyonumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ellerinden geldiği kadar destek vermeye çalışıyor. Tabi sponsorlarımız yok. Amatör sporlara destek az olduğu için antrenman malzemelerini kendimiz karşılıyoruz" diye konuştu.

"Hedef olimpiyat barajını geçmek"

Önlerinde olimpiyat hazırlığı olduğunu ifade eden antrenör Ali Yılmaz, "Olimpiyat barajını geçmek için çalışıyoruz. Çalışma tempolarımız çok yoğun geçiyor. Daha önceki dönemde Dünya şampiyonluğumuz, Avrupa şampiyonluğumuz vardı. Arjantin'deki gençlik olimpiyatlarında 800 metrede Türkiye'ye ilk madalyayı biz getirdik" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz adına büyük başarılar elde ettik"

Antrenör Yılmaz, Çelik adına yaşadığı haklı gururu dile getirerek, "Bu sürece kadar ülkemiz adına ve Uşak'ımız adına büyük başarılar elde ettik. Bizim hedefimiz ülkemize dünya şampiyonasında altın madalya kazandırmak. Olimpiyatlara katılıp, barajı geçen en genç atlet unvanını kazanmak istiyoruz" dedi.

Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için koşuyor

Mehmet Çelik, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:48 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:34:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]