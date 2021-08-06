Üye Girişi
Olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, DHA'ya konuştu - Son Dakika

Olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, DHA'ya konuştu

06.08.2021 10:09
Olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, DHA'ya konuştu, System.String[]

Ebrar Karakurt: İleriye dönük çok güzel sinyaller verdiğimizi düşünüyorum-Tuğba Şenoğlu: Elimizden gelenin en iyisini koymaya çalıştık-Simge Aköz: 100 maçın 99 tanesini biz alırdık, o 1 maç çeyrek finale denk geldiSezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5'inci...

- Ebrar Karakurt: İleriye dönük çok güzel sinyaller verdiğimizi düşünüyorum

- Tuğba Şenoğlu: Elimizden gelenin en iyisini koymaya çalıştık

-Simge Aköz: 100 maçın 99 tanesini biz alırdık, o 1 maç çeyrek finale denk geldiSezer AFŞAR -  Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5'inci olan Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu ve Simge Aköz, Güney Kore maçını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını vurgularken, takım olarak sahada her maçta mücadele ettiklerini belirtti.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 5'inci olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu ve Simge Aköz, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.EBRAR KARAKURT: İLERİYE DÖNÜK ÇOK GÜZEL SİNYALLER VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUMHer maçta mücadele ederek en iyisini vermeye çalıştıklarını söyleyen Ebrar Karakurt, "Elimizden geldiğini yapmaya çalıştığımız bir olimpiyat oldu bizim için. Bizi destekleyen tüm Türk halkına teşekkür ederiz. Beklediğimiz gibi sonuçlanmadı ama ortada bir mücadele vardı. Kaybederken de kazanırken de savaşan bir takım vardı. Bizi mutlu eden nokta o. İleriye dönük çok güzel sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Umarım bu yaşadığımız olimpiyat bize güzel bir tecrübe olur ve 2024 Paris'te daha iyisini başarırız" dedi."YÜREĞİMİZ BİRAZ BURUK AMA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"18 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında oynanacak olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na da değinen Karakurt, "Zorlu bir süreç oluyor bizim için. Antrenman ve maç takvimimiz çok yoğun. Bu kaybettiğimiz maç, bize mental olarak çöküş vermeyecek çünkü biz, profesyonel sporcularız. Her zaman toparlanıp bir sonraki maçı düşünmeye çalışıyoruz. Yüreğimiz şu anda biraz buruk ama Avrupa Şampiyonası için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım çok daha başarılı olduğumuz bir turnuva olur" diye konuştu.TUĞBA ŞENOĞLU: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ SAHAYA KOYMAYA ÇALIŞTIKGüney Kore maçında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Tuğba Şenoğlu ise, "Çin'i yenerek güzel bir başlangıç yaptık. Onlar bu durumdan çok keyif almadı. Bizim için bu artı puandı. Rusya ve Arjantin galibiyetleriyle gruptan 3'üncü çıktık. Çok mutluyduk bunun için. Asya takımları her zaman zordur, bunun sıkıntısıyla mücadele ettik. Maça başlarken de biraz gergindik. Elimizden gelenin en iyisini sahaya koymaya çalıştık ama onlar bizden bir tık daha iyi oynadılar. O gün biz oyunumuzu tam sergileyemedik. Çok önemli ve güzel zamanlar oldu ama maalesef kaybettik, çok üzgünüz" şeklinde konuştu."MENTAL ANLAMDA BİR SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"Pandemi sürecinde yoğun maç takvimi ile birlikte dolu bir yaz geçirdiklerinin altını çizen Şenoğlu, "Çok yoğun bir dönemden geçtik. Hepimiz profesyonel sporcularız. Ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Mental anlamda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Boş günlerimizde antrenörlerimizle konuşup küçük çalışmalar da yapıyoruz. Kendimizi hazır tutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan Tuğba Şenoğlu, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olacaklarına inandığını belirterek, "Bence şampiyonluk gelir, buna inanıyorum. Takımıma çok güveniyorum" diye konuştu.SİMGE AKÖZ: 100 MAÇIN 99 TANESİNİ BİZ ALIRDIK, O 1 MAÇ ÇEYREK FİNALE DENK GELDİTakım olarak bu olimpiyatlardan ders alacaklarını ve 2024'te daha iyi bir derece hedeflediklerini söyleyen Simge Aköz, "Olimpiyatlarda 5'inci olmuş bir takımın, içi buruk bir şekilde yurda dönmesi gerçekten enteresan çünkü Türk voleybolu son senelerde o kadar büyük başarılar imza attı ki hedef, her zaman daha yukarıya konulmaya başladı. Bu ekiple birlikte katıldığımız ilk olimpiyatlarda çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Japonya'ya giderken hedefimiz gruptan çıkmaktı. Biz 4'üncü olarak çıkabileceğimizi düşündüğümüz ölüm grubunda 3'üncü olduk. Çeyrek finaldeki rakibimiz Güney Kore, kolay olarak nitelendirildi ama Asya voleybolu bizim için her zaman daha tehlikelidir. 100 maçın 99 tanesini biz alırdık. O 1 maç çeyrek finale denk geldi. Bunu da bir tecrübe olarak alıp 2024 Paris'te daha iyilerini başarmaya çalışacağız. Bizi üzen nokta, gruptan çıkma hedefiyle gittiğimiz turnuvada madalya hedefi koyduk kendimize. Bu umudumuz kırıldı o maçla birlikte. Önümüzde çok güzel bir Avrupa Voleybol Şampiyonası var, yeni umutlar yeşerteceğiz birlikte. Çok güzel destekler hissettik. Onların desteğinin devam etmesini temenni ediyoruz. Voleybolu çok güzel yerlere taşıdık" diye konuştu.

Öte yandan Simge Aköz, yaklaşan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ile ilgili olarak ise, "Grubumuz da çok zorlu bir grup değil. Biraz avantajlı hissediyorum takımımızı. Gün gün ne olacağı belli olmuyor. O yüzden maç maç giderek hedefi çok fazla büyütmeden güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

Olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, DHA'ya konuştu
Olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, DHA'ya konuştu
Olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, DHA'ya konuştu

Filenin Sultanları, Tuğba Şenoğlu, Olimpiyat, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, DHA'ya konuştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu 11:29 Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı 11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor 10:54 Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor
Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım 10:28 Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı 10:15 Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü 10:08 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı 09:24 Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir 09:15 Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir

Son Dakika Haberleri
11:36 AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak
11:29 Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu
11:15 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor
11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı
11:07 Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü
11:05 Yükseköğrenim öğrencilerine müjdeli haber! Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
11:01 3 yıl önce büyük umutlarla atanmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, yerini yardımcısına devretti
10:54 Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor
10:25 192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum
10:07 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü
AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak         
11:36
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor         
11:16
Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü         
11:07
Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti         
10:39
192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum 192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum         
10:26
İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak         
10:12
ABD'yi sallayan iddia! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu ABD'yi sallayan iddia! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
10:06
Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı         
09:19
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı         
09:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı         
02:36
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı         
21:58
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 11:44:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, DHA'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement