Olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, DHA'ya konuştu

-Simge Aköz: 100 maçın 99 tanesini biz alırdık, o 1 maç çeyrek finale denk geldiSezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5'inci olan Filenin Sultanları 'nda Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu ve Simge Aköz, Güney Kore maçını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını vurgularken, takım olarak sahada her maçta mücadele ettiklerini belirtti.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 5'inci olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu ve Simge Aköz, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.EBRAR KARAKURT: İLERİYE DÖNÜK ÇOK GÜZEL SİNYALLER VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUMHer maçta mücadele ederek en iyisini vermeye çalıştıklarını söyleyen Ebrar Karakurt, "Elimizden geldiğini yapmaya çalıştığımız bir olimpiyat oldu bizim için. Bizi destekleyen tüm Türk halkına teşekkür ederiz. Beklediğimiz gibi sonuçlanmadı ama ortada bir mücadele vardı. Kaybederken de kazanırken de savaşan bir takım vardı. Bizi mutlu eden nokta o. İleriye dönük çok güzel sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Umarım bu yaşadığımız olimpiyat bize güzel bir tecrübe olur ve 2024 Paris 'te daha iyisini başarırız" dedi."YÜREĞİMİZ BİRAZ BURUK AMA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"18 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında oynanacak olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na da değinen Karakurt, "Zorlu bir süreç oluyor bizim için. Antrenman ve maç takvimimiz çok yoğun. Bu kaybettiğimiz maç, bize mental olarak çöküş vermeyecek çünkü biz, profesyonel sporcularız. Her zaman toparlanıp bir sonraki maçı düşünmeye çalışıyoruz. Yüreğimiz şu anda biraz buruk ama Avrupa Şampiyonası için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım çok daha başarılı olduğumuz bir turnuva olur" diye konuştu.TUĞBA ŞENOĞLU: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ SAHAYA KOYMAYA ÇALIŞTIKGüney Kore maçında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Tuğba Şenoğlu ise, "Çin'i yenerek güzel bir başlangıç yaptık. Onlar bu durumdan çok keyif almadı. Bizim için bu artı puandı. Rusya ve Arjantin galibiyetleriyle gruptan 3'üncü çıktık. Çok mutluyduk bunun için. Asya takımları her zaman zordur, bunun sıkıntısıyla mücadele ettik. Maça başlarken de biraz gergindik. Elimizden gelenin en iyisini sahaya koymaya çalıştık ama onlar bizden bir tık daha iyi oynadılar. O gün biz oyunumuzu tam sergileyemedik. Çok önemli ve güzel zamanlar oldu ama maalesef kaybettik, çok üzgünüz" şeklinde konuştu."MENTAL ANLAMDA BİR SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"Pandemi sürecinde yoğun maç takvimi ile birlikte dolu bir yaz geçirdiklerinin altını çizen Şenoğlu, "Çok yoğun bir dönemden geçtik. Hepimiz profesyonel sporcularız. Ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Mental anlamda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Boş günlerimizde antrenörlerimizle konuşup küçük çalışmalar da yapıyoruz. Kendimizi hazır tutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan Tuğba Şenoğlu, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olacaklarına inandığını belirterek, "Bence şampiyonluk gelir, buna inanıyorum. Takımıma çok güveniyorum" diye konuştu.SİMGE AKÖZ: 100 MAÇIN 99 TANESİNİ BİZ ALIRDIK, O 1 MAÇ ÇEYREK FİNALE DENK GELDİTakım olarak bu olimpiyatlardan ders alacaklarını ve 2024'te daha iyi bir derece hedeflediklerini söyleyen Simge Aköz, "Olimpiyatlarda 5'inci olmuş bir takımın, içi buruk bir şekilde yurda dönmesi gerçekten enteresan çünkü Türk voleybolu son senelerde o kadar büyük başarılar imza attı ki hedef, her zaman daha yukarıya konulmaya başladı. Bu ekiple birlikte katıldığımız ilk olimpiyatlarda çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Japonya 'ya giderken hedefimiz gruptan çıkmaktı. Biz 4'üncü olarak çıkabileceğimizi düşündüğümüz ölüm grubunda 3'üncü olduk. Çeyrek finaldeki rakibimiz Güney Kore, kolay olarak nitelendirildi ama Asya voleybolu bizim için her zaman daha tehlikelidir. 100 maçın 99 tanesini biz alırdık. O 1 maç çeyrek finale denk geldi. Bunu da bir tecrübe olarak alıp 2024 Paris'te daha iyilerini başarmaya çalışacağız. Bizi üzen nokta, gruptan çıkma hedefiyle gittiğimiz turnuvada madalya hedefi koyduk kendimize. Bu umudumuz kırıldı o maçla birlikte. Önümüzde çok güzel bir Avrupa Voleybol Şampiyonası var, yeni umutlar yeşerteceğiz birlikte. Çok güzel destekler hissettik. Onların desteğinin devam etmesini temenni ediyoruz. Voleybolu çok güzel yerlere taşıdık" diye konuştu.

Öte yandan Simge Aköz, yaklaşan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ile ilgili olarak ise, "Grubumuz da çok zorlu bir grup değil. Biraz avantajlı hissediyorum takımımızı. Gün gün ne olacağı belli olmuyor. O yüzden maç maç giderek hedefi çok fazla büyütmeden güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.