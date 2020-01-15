Olimpiyat Elemeleri'nin "En Değerli Oyuncusu" Meryem Boz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Olimpiyat Elemeleri'nin 'En Değerli Oyuncusu' Meryem Boz - Son Dakika

Olimpiyat Elemeleri'nin "En Değerli Oyuncusu" Meryem Boz

12 dakika önce

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz'u seçti.

Olimpiyat Elemeleri'nin

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz'u seçti.

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. Yapılan oylamalar sonucu A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz'u MVP seçildi. Büyük bir başarıya imza atarak tarihinde 2. kez olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Meryem Boz, turnuvada oynadığı 5 karşılaşmada elde ettiği 85 sayıyla milli takımın en skorer oyuncusu olmuştu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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