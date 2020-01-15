Son Dakika › Güncel › Olimpiyat Elemeleri'nin 'En Değerli Oyuncusu' Meryem Boz - Son Dakika
Olimpiyat Elemeleri'nin "En Değerli Oyuncusu" Meryem Boz
12 dakika önce
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz'u seçti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz'u seçti.
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. Yapılan oylamalar sonucu A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz'u MVP seçildi. Büyük bir başarıya imza atarak tarihinde 2. kez olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Meryem Boz, turnuvada oynadığı 5 karşılaşmada elde ettiği 85 sayıyla milli takımın en skorer oyuncusu olmuştu.
(İHA)
Son Dakika Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi Meryem Boz, Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si seçildi Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak