Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si Meryem Boz - Son Dakika
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Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si Meryem Boz

6 saat önce

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz'u seçtiğini açıkladı.

Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si Meryem Boz, System.String[]

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz'u seçtiğini açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın pasöz çaprazı oyuncusu Meryem Boz, CEV tarafından Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) oldu. Almanya'yı finalde mağlup ederek tarihinde 2'nci kez olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Meryem Boz, turnuvada oynadığı 5 karşılaşmada elde ettiği 85 sayıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en skorer oyuncusu olmuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:15 Kaynak: DHA
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