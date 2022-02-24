Olimpiyat halkaları şampiyon Mete Gazoz'un yüzük parmağında - Son Dakika
Üye Girişi

Olimpiyat halkaları şampiyon Mete Gazoz'un yüzük parmağında

24.02.2022 16:28

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, üzerinde olimpiyat oyunlarının simgesi halkalar bulunan yüzük takıyor.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, üzerinde olimpiyat oyunlarının simgesi halkalar bulunan yüzük takıyor.

Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzüğü Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde yaptırdığını belerterek, "Olimpiyatların simgesini taşıyan bir şey istiyordum. Dövme de var bende ama yüzük çok daha dikkat çekiyor." dedi.

Yüzüğünü çok beğendiğini ve severek taşıdığını dile getiren Gazoz, "Yüzüğüm çok güzel oldu. Herkes Tokyo'da birinci olduktan sonra Tokyo'da verildi sanıyor ama ben öncesinde istedim ve yaptırdım. Ama sonrasında şampiyonluk yüzüğü gibi oldu." diye konuştu.

Olimpiyat halkaları şampiyon Mete Gazoz'un yüzük parmağında
Olimpiyat halkaları şampiyon Mete Gazoz'un yüzük parmağında
Olimpiyat halkaları şampiyon Mete Gazoz'un yüzük parmağında

YORUMLAR
500
Milli judocuların Ümitler Avrupa Kupası kampı Samsun'da sürüyor Milli judocuların Ümitler Avrupa Kupası kampı Samsun'da sürüyor Kürek Milli Takımı, Yunanistan'da hazırlık yarışlarına katılacak Kürek Milli Takımı, Yunanistan'da hazırlık yarışlarına katılacak

Mete Gazoz, Olimpiyat, Milli, Tokyo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Olimpiyat halkaları şampiyon Mete Gazoz'un yüzük parmağında - Son Dakika


Son Dakika
18:21 İngiltere'den önemli Rusya hamlesi! Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı, Chelsea'ye el konulabilir
18:07 Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
17:56 Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Çin'le ilgili korkutan iddia: 9 savaş uçağı Tayvan'a girdi
17:51 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rusların attığı füze bisiklet süren çocuğu vurdu
17:50 Ukrayna, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada
17:48 Alman ekibinden çarpıcı Rusya hamlesi! Savaşın başlamasıyla harekete geçtiler
17:33 Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor
17:25 UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi
17:16 Son Dakika: Karadeniz'de Odessa'dan kalkan Türk iş insanına ait Marshall Adaları bayraklı gemi vuruldu!
17:14 Ukraynalı babanın, savaşa giderken kızına attığı son bakış yürek parçaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 18:30:05. #1.12#
SON DAKİKA: Olimpiyat halkaları şampiyon Mete Gazoz'un yüzük parmağında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement