Olimpiyat Hedefi İçin İtfaiye Parkurunda Ter Döküyor

Kayseri'de itfaiye ve yangın güvenliği bölümü öğrencisi olan Burak Karataş, bir yıl önce başladığı ve önemli dereceler elde ettiği atletizmde olimpiyat hedefine ulaşabilmek için hem itfaiye parkurunda hem de atletizm pistinde ter döküyor.

MURAT ASİL - Kayseri'de itfaiye ve yangın güvenliği bölümü öğrencisi olan Burak Karataş, bir yıl önce başladığı ve önemli dereceler elde ettiği atletizmde olimpiyat hedefine ulaşabilmek için hem itfaiye parkurunda hem de atletizm pistinde ter döküyor.



Kocasinan ilçesindeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye ve Yangın Güvenliği Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Karataş, çocukluk hayalini gerçekleştirip itfaiyeci olabilmek için eğitimini sürdürürken, diğer yandan da atletizmde kısa sürede kazandığı madalyalarla dikkati çekiyor.



Kaleci olarak başladığı spora atletizmle devam eden ve olimpik deneme yarışlarında 200 ve 400 metrede Türkiye birincilikleri elde eden Burak Karataş, bir yandan zorlu itfaiye parkurunda depar atıp yangına müdahale tekniklerini öğreniyor, diğer yandan da atletizm milli takımı seçmelerine hazırlanıyor.



Spor hayatındaki mücadelesini AA muhabirine anlatan genç sporcu, atletizmdeki yeteneğini beden eğitim öğretmeninin keşfettiğini, okullararası yarışmaların ardından olimpiyat deneme koşularına katıldığını ve önemli dereceler kazandığını söyledi.



İtfaiyeciliğin atletizme benzer yönlerinin olduğunu, her ikisinin de çeviklik ve hız istediğini belirten Karataş, "İtfaiyecilik çocukluktan beri hayalimdi. İtfaiyecilik zaten başlı başına çeviklik isteyen güce dayalı bir iştir. İtfaiyecilik sadece yangın söndürme değildir. Kurtarma yanı da var. Atletizm de devamlılık isteyen bir spor, sürekli çalışman gerekiyor." dedi.



"Milli takım formasını gururla taşımayı istiyorum"



Okulda aldığı eğitimin spor hayatına katkı sağladığını, yaptığı antrenmanların da mesleğine katkısı olduğunu ifade eden Burak Karataş, şunları kaydetti:



"Okulda bölümümüz gereği aldığımız uygulamalı eğitimler, güce dayalı çalışmalar olduğu için sporuma da faydası oluyor. Aslında aldığım eğitimin de yaptığım sporun da birbirine faydası var. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Spora 8 sene önce futbolcu olarak başladım. Kayserispor'da kalecilik yaptım. Ardından atletizme yeteneğimin olduğunu keşfedince atletizme geçtim. Atletizmde 'sprinter' olarak adlandırılan kısa mesafe dalında koşuyorum. 60, 100, 200 ve 400 metrede yarışıyorum. Kayseri, bölge ve Türkiye genelinde derecelerim var. İstanbul'da geçen sene ve bu yıl yapılan olimpik deneme yarışmalarında 200 ve 400 metrede 1'inci, 60 ve 400 metrede de 2'nci oldum. Tabii en büyük hedeflerimden biri, Türk vatandaşı olarak milli takım formasını gururla taşımak. Şimdi önümde mayıs ayında Ankara'da yapılacak olan Balkan olimpik deneme yarışları var. Burada iyi bir dereceyle milli takım sporcusu unvanı alıp, ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum."



"Burak bizim yüz akımız oldu"



Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut da Burak Karataş'ın atletizme olan yeteneğini keşfettikten sonra öğrenciye imkan sağlayarak turnuvalara katılmasını sağladıklarını, onun da kazandığı başarılarla desteklerini boşa çıkarmadığını söyledi.



Burak'ın derslerinde olduğu gibi sporda da disiplinli bir kişiliğe sahip olduğunu, bunun neticesinde de atletizmde önemli mesafeler katettiğini dile getiren Karabulut, şunları söyledi:



"Burak aslında okulumuzun kalecisiydi, onunla beraber maçlara giderdik. Kalecilik yaparken beden eğitim öğretmenlerimiz Burak'ın atletizme olan yeteneğini keşfedince, kendi imkanlarımızla yerel turnuvalara katılmasını sağladık. Buralarda iyi dereceler yapınca Türkiye genelinde müsabakalara katıldı. İstanbul'da katıldığı olimpik deneme yarışmalarında 200 metrede 1'inci, 60 metrede 2'nci oldu. Burak bizim yüz akımız oldu. Şimdi hedefi Ankara'daki elemelere katılıp, milli takım forması giymek. Buna da çok yakın."

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