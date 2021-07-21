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Olimpiyat heyecanı 41 farklı merkezde yaşanacak - Son Dakika

Olimpiyat heyecanı 41 farklı merkezde yaşanacak

21.07.2021 09:30
Olimpiyat heyecanı 41 farklı merkezde yaşanacak, System.String[]

Dünyanın gözü 2020 Olimpiyat Oyunları için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya çevrilirken, organizasyon için hazırlanan 41 farklı tesis sporcuları bekliyor.

Dünyanın gözü 2020 Olimpiyat Oyunları için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya çevrilirken, organizasyon için hazırlanan 41 farklı tesis sporcuları bekliyor.

Tokyo'da, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 26 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Bu olimpiyatın, tarihin en pahalı organizasyonu olduğu belirtiliyor.

Oyunlarda, 206 ülke adına ter dökecek 11 binden fazla sporcu, Tokyo'da birbirinden modern tesislerde madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda 36 branşta toplam 339 madalya dağıtılacak.

En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol-softbol oyunlara döndü. Karate, sportif tırmanış, sörf ve kaykay ise ilk kez olimpiyatlarda sergilenecek.

Olimpiyatlardaki spor branşları şöyle:

Atletizm

Atıcılık

Badmimton

3x3 Basketbol

Basketbol

Binicilik

Beyzbol-Softbol

Boks

Bisiklet (BMX Serbest Stil, BMX Yarış, Dağ, Yol, Yarış)

Cimnastik (Artistik-Ritmik-Trampolin)

Eskrim

Futbol

Güreş

Golf

Halter

Hentbol

Hokey

Judo

Kano (Slalom-Sprint)

Karate

Kaykay

Kürek

Masa Tenisi

Modern Pentatlon

Rugby

Su Topu

Sörf

Okçuluk

Plaj Voleybolu

Tekvando

Tenis

Triatlon

Tırmanış

Voleybol

Yelken

Yüzme

Spor merkezleri

Olimpiyatlar sırasında kullanılacak 41 spor merkezinin ev sahipliği yapacağı branşlar ve kapasiteleri şöyle:

Olimpiyat Stadı: Açılış ve kapanış töreni, Atletizm, Futbol

Kapasite: 68 bin

Yapılış tarihi: 1964

Tokyo Metropolitan: Masa tenisi

Kapasite: 7 bin

Yapılış tarihi: 1964

Yoyogi Ulusal Stadyumu: Hentbol

Kapasite: 10 bin 200

Yapılış tarihi: 1964

Nippon Budokan: Judo, Karate

Kapasite: 11 bin

Yapılış tarihi: 1964

Tokyo International Forum: Halter

Kapasite: 5 bin

Yapılış tarihi: 1997

Kokugikan Arena: Boks

Kapasite: 7 bin 300

Yapılış tarihi: 1985

Equestrian Park: Binicilik

Kapasite: 9 bin 300

Yapılış tarihi: 1964

Musashino Forest Sport Plaza: Badminton, Moder Pentatlon

Kapasite: 7 bin 200

Yapılış tarihi: 2017

Tokyo Stadı: Futbol, Modern Pentatlon, Rugby

Kapasite: 48 bin

Yapılış tarihi: 2001

Musashinonomori Park: Bisiklet

Yapılış tarihi: 2000

Ariake Arena: Voleybol

Kapasite: 15 bin

Yapılış tarihi: 2020

Ariake Cimnastik Merkezi: Cimnastik

Kapasite: 12 bin

Yapılış tarihi: 2019

Ariake Urban Sports Park: Bisiklet BMX Serbest Stil, Bisiklet BMX Yarış, Kaykay

Kapasite: 5 bin (Bisiklet BMX Serbest Stil), 6 bin (Bisiklet BMX Yarış), 7 bin (Kaykay)

Yapılış tarihi: 2021

Ariake Tenis Park: Tenis

Kapasite: 19 bin 900

Yapılış tarihi: 1983

Odaiba Marine Park: Maraton yüzme, Triatlon

Kapasite: 5 bin 500

Yapılış tarihi: 1975

Shiokaze Park: Plaj voleybolu

Kapasite: 12 bin

Yapılış tarihi: 2020

Aomi Urban Sports Park: 3x3 Basketbol, Sportif Tırmanış

Kapasite: 7 bin 100 (3x3 Basketbol), 8 bin 400 (Sportif Tırmanış)

Açılış tarihi: 2020

Oi Hockey Stadium: Hokey

Kapasite: 15 bin

Açılış tarihi: 2019

Sea Forest Cross: Binicilik

Kapasite: 16 bin

Açılış tarihi: 2020

Sea Forest Waterway: Kano

Kapasite: 16 bin

Açılış tarihi: 2019

Kasai Lano Slalom Merkezi: Kano

Kapasite: 7 bin 500

Açılış tarihi: 2019

Yumenoshima Park Archery Field: Okçuluk

Kapasite: 5 bin 600

Açılış tarihi: 2020

Tokyo Su Sporları Merkezi: Artistik Yüzme, Dalış, Yüzme

Kapasite: 15 bin

Açılış tarihi: 2020

Tatsumi Su Topu Merkezi: Su Topu

Kapasite: 4 bin 700

Açılış tarihi: 1990

Sapporo Odori Park: Maraton, Yürüyüş

Makuhari Messe Salonu: Tekvando, Eskrim, Güreş

Kapasite: 10 bin

Açılış tarihi: 1989

Tsurigasaki Surfing Beach: Sörf

Kapasite: 6 bin

Saitama Super Arena: Basketbol

Kapasite: 21 bin

Açılış tarihi: 2000

Asaka Atış Poligonu: Atıcılık

Kapasite: 3 bin 200

Açılış tarihi: 1941

Kasumigaseki Country Club: Golf

Kapasite: 25 bin

Açılış tarihi: 1929

Enoshima Yat Limanı: Yelken

Kapasite: 3 bin 600

Izu Velodrome: Bisiklet

Kapasite: 3 bin 600

Açılış tarihi: 2011

Izu MTB Course: Dağ Bisikleti

Kapasite: 11 bin 500

Fuji Uluslararası Yarış Pisti: Bisiklet

Kapasite: 22 bin

Fukushima Azuma Beyzbol Stadı: Softbol-Beyzbol

Kapasite: 14 bin 300

Açılış tarihi: 1986

Yokohama Beyzbol Stadı: Softbol-Beyzbol

Kapasite: 35 bin

Açılış tarihi: 1978

Sapporo Dome: Futbol

Kapasite: 41 bin

Açılış tarihi: 2001

Miyagi Stadı: Futbol

Kapasite: 49 bin

Açılış tarihi: 2000

Ibaraki Kashima Stadı: Futbol

Kapasite: 40 bin

Açılışı tarihi: 1981

Saitama Stadı: Futbol

Kapasite: 64 bin

Açılışı tarihi: 2002

Uluslararası Stat: Futbol

Kapasite: 72 bin

Açılış tarihi: 1998

Olimpiyat, Japonya, Pekin, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyat heyecanı 41 farklı merkezde yaşanacak - Son Dakika Spor


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