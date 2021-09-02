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Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'a daire hediye edildi - Son Dakika

Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'a daire hediye edildi

02.09.2021 19:44

- Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'a daire hediye edildi Şamdan'ın ismi spor salonunda yaşatılacak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ederek gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan'a, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir daire hediye edildi.

- Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'a daire hediye edildi

Şamdan'ın ismi spor salonunda yaşatılacak

KOCAELİ - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ederek gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan'a, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir daire hediye edildi.

Darıca Belediyesi'nde aylık olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda verdiği mücadeleyle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan ve babası Adnan Şamdan da davet edildi. Düzenlenen toplantıda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'a Darıca ilçesi Emek Mahallesi'nden bir daire hediye ettiklerini açıkladı. Başkan Bıyık aynı zamanda Şamdan'ın isminin, Nene Hatun Mahallesinde bulunan spor salonunda yaşatılabilmesi için Darıca Belediyesi meclisine teklifte bulundu.

"Bütün gençlerimizin Eray gibi yetişmesi için çalışmalar yapacağız"

Eray Şamdan'ın Darıca ile özdeşleştiğini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Biz Eray kardeşimizle maddiyatın daha ötesinde manevi bir bağımız var. Biz abi-kardeş olduk. Eray Darıca ile özdeşleşen bir kardeşimiz. Ben buradan giderken de söyledim. Eray şampiyon olmasa da benim nazarımda şampiyondu. Bence Eray'ın karakteri şampiyondu. Bu konuda hem Adnan hocama hem eğitmenlerine çok teşekkür ediyorum. Hiç şampiyon olmasa bile bizim için çok kıymetliydi. Olimpiyatlara gitmesi bile başlı başına bir olaydı. Biz burada Eray'ın mücadelelerini canlı olarak izledik. Bir çok arkadaşımız gözyaşlarına boğuldu, böyle duygusal anlar yaşadık. Bizden biri, onlar bizim çocuklar dediğimiz çocuğun Türkiye'yi, 84 milyon insanı Japonya'da temsil etmesinin gururunu yaşadık. Muhteşem bir duygu yaşadık. Bize her şeyden öte bu duyguyu yaşattığı için Eray'a teşekkür ediyoruz. Eray'ın bizim için şöyle de bir özelliği var artık bu saatten sonra; Eray bana göre rol model artık. Bütün gençlerimizin Eray gibi yetişmesi için çalışmalar yapacağız" dedi.

"Eray kardeşimize bir tane daire hediye ediyoruz"

Meclise Eray Şamdan için hazırladıkları sürprizleri açıklayan Başkan Bıyık, "Bugün itibariyle Darıca Belediyemizin iş birliğiyle yapmış olduğu Emek Mahallesi'ndeki bizim kentsel dönüşüm projemizden de Eray kardeşimize bir tane daire hediye ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ağalık vermekle olur, biz de vereceğiz. Kime vereceğiz? Bizim çocuklara vereceğiz. Vereceğiz ki bizim çocuklarımız daha da yetişsin. Onların önünü açacağız. Her alanda onlara destek vereceğiz. Türkiye'nin yarınları olmaları adına çok büyük bir şekilde destek vereceğiz. Ayrıca Nene Hatun mahallesindeki Yüzme Havuzu ve altındaki spor kompleksinin ismi yok. Nene Hatun Deniz Yıldızları Okulu Havuzu diye geçiyor. Ben buradan şuan için sesli söylüyorum ve bunun da kayıtlara geçmesini, önümüzdeki ay da meclis kararına alınmasını istiyorum. Oradaki spor salonunun ismini Eray Şamdan Spor Salonu olmasını tefli ediyorum. Bu bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bunu önemsiyoruz" diye konuştu.

"Ben ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve meclis üyelerine çok teşekkür eden olimpiyat ikincisi milli karateci Eray Şamdan ise, "Başkanımız gerçekten çok mutlu etti beni. Ben aslında biraz Tokyo sürecinden de bahsetmek istiyorum. Biz yaklaşık 5 yıldır çok ciddi hazırlandık oraya. Zaten benim küçüklüğümden beri olan bir hayalimdi. Bunu gerçekleştirmiş oldum ve olimpiyatlar bir ülkenin reklamının yapılabileceği en iyi yer. Sadece spor anlamında demiyorum. Oradaki ilk 5'teki ülkelere baktığımız zaman dünyanın güçlü ülkeleri. Biz de elimizden geldiğince ülkemizi orada tanıtıp en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Allah'a çok şükür gümüş madalya kazandık. Ben ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi, elimden gelen gayreti orada gösterdiğimi düşünüyorum. Muzaffer Başkanımız da bize çok samimi yaklaşıyor. Abi kardeş ilişkimiz var. Bu yüzden gerçekten ben kendimi Darıca'ya ait hissediyorum. Sağ olsun hiçbir zaman beni yalnız bırakmadınız, her zaman yanımda oldunuz. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Eray Şamdan'a hediye ettikleri evin tapusunu takdim etti.

Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'a daire hediye edildi
Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'a daire hediye edildi
Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'a daire hediye edildi
Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'a daire hediye edildi
Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'a daire hediye edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'a daire hediye edildi - Son Dakika Spor


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