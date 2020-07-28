Olimpiyat istasyonu yarın işletmeye kapatılacak - Son Dakika

Metro İstanbul tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı Olimpiyat istasyonu, 29 Temmuz Çarşamba günü Trabzonspor-Alanyaspor takımları arasında Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak olan Türkiye Kupası final müsabakası nedeniyle 16: 00 itibariye işletmeye kapalı olacaktır." - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:02

Kaynak: İHA

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