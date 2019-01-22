Olimpiyat Kadrosuna Alınan Genç Atlet Karaman'ı Sevindirdi
12 dakika önce
Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Feysel Nazari, Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonasında Türkiye ikincisi olarak 2024 Olimpiyatları aday kadrosuna girdi.
Karaman
Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Feysel Nazari, Türkiye
U16 Salon Atletizm
Şampiyonasında Türkiye ikincisi olarak 2024 Olimpiyatları aday kadrosuna girdi. İstanbul Ataköy
Atletizm Salonunda 843 atletin katılımıyla gerçekleşen Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonasında atletizm antrenörü Cihan Güç eşliğinde yarışmalara katılan Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Feysel Nazari, sırıkla yüksek atlama kategorisinde 3.45'lik derecesi ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği derece ile 2024 Olimpiyatları aday kadrosunda dahil edilen Nazari, üç adım atlama kategorisinde düzenlenen yarışmalarda da Türkiye beşincisi olarak bir başka başarıya daha imza attı. Şampiyona öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirerek, emeklerinin karşılıklarını aldıkları için mutlu olduklarını belirten Cihan Güç, "İstanbul'da düzenlenen şampiyonada Karaman'dan 2024 Olimpiyatları aday kadrosuna sporcu verdiğimiz için çok mutluyuz. Sporcumuzla birlikte güzel bir çalışma dönemi geçirmiştik ve şampiyonada ilimize mutlaka bir derece ile dönmek istiyorduk. Davet edildiğimiz 2024 Olimpiyat aday kadrosunda da bizlere verilen şansı en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.
Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Feysel Nazari'yi başarısından dolayı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek
ise, "Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri başarısıyla gururlandıran sporcumuz Feysel Nazari'yi ve antrenörü Cihan Güç'ü yürekten kutluyorum. Sporcumuzun bu başarısı ilimizde bu branşa gönül veren gençlerimiz için büyük bir motive kaynağı olacağına inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."dedi. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:49 Kaynak: İHA
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