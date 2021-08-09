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Olimpiyat kafilesi, yurda döndü - Son Dakika

Olimpiyat kafilesi, yurda döndü

09.08.2021 08:08

- Olimpiyat kafilesi, yurda döndü Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden sporcular yurda döndü.

- Olimpiyat kafilesi, yurda döndü

İSTANBUL - Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden sporcular yurda döndü. 13 madalya ile olimpiyatlardaki en fazla madalya kazanılan organizasyondan dönen sporcular, havalimanında coşkuyla karşılandı.

Olimpiyatlarda mücadele eden milli sporcular yurda döndü. Evin Demirhan, Süleyman Karadeniz, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Dilara Bozan, Yasemin Adar, Osman Göçen, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu, Meryem Erdoğan, Buse Naz Çakıroğlu ve Eray Şamdan'ın yanı sıra, antrenörler, teknik ekip ve federasyon başkanlarının yer aldığı kafile, havaalanında coşkuyla karşılandı. Sporculara terminal girişinde çiçekler verilirken, madalya kazanan isimler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Buse Naz Çakıroğlu: "Vize alamayan takımdan, madalya alan takıma döndük"

Boksta kazandığı gümüş madalya ile, bu branşta Türkiye'ye ilk madalya getiren isim olan Buse Naz Çakıroğlu, herkese teşekkür ederken, "Çok uzun bir süreçti. Hem hazırlık hem de Tokyo'daki sürecimiz çok uzundu. Büyük bir başarı elde ettik ve 13 madalya kazandık. 2024 için de önemliydi bu. Benim tek hedefim bundan sonraki Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, Ali Koç'a, federasyon başkanımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. 2024 Paris'te kadın ve erkek eşitliği ön planda olacak. Kadın boksunda vize alamayan takımdan, madalya alan takıma döndük. Bu zamana kadar ki en fazla madalyayı kazandık. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yasemin Adar: "Mutlu ve gururluyum"

Güreşte kazandığı madalyayla tarihe geçen bir başka sporcu Yasemin Adar da mutlu olduğunu ifade ederek, "Bronz madalya kazandım. Türk kadın güreş tarihinde ilk madalya. Eminim ki arkadan gelecek olan arkadaşlarımız, bunu geliştirecek. Çok mutlu ve gururluyum. Biz hedefimiz madalya demiştik. Bu olimpiyatlar ilklerin olimpiyatları oldu ve tarihe geçecek. Birçok branşta ilk madalyalar alındı. Teknik ekibimize, antrenörlerimize, herkese çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Taha Akgül: "Kendi adıma talihsiz bir durum oldu"

Olimpiyatlardan bronz madalya ile dönen güreşçi Taha Akgül de, tarihi bir olimpiyat yaşandığını ifade ederek, "Toplamda 13 madalya aldık. Güreş adına 3 bronz madalya geldi. 3 sporcu da altın madalyaya yakın isimlerdi ama maalesef bronz madalya oldu. Kendi adıma talihsiz bir çeyrek final maçı geçirdim. İlk kez yenildiğim bir maçta yorulmadım. Bana da yakışmadı bu. Yenebileceğim bir sporcuya yenildim. O da olimpiyat şampiyonu oldu. Ama bu ikinci olimpiyat madalyam oldu. Sakatlık geçirdim, ameliyat oldum, araya pandemi girdi. Sadece Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Burada şampiyon olup, ardından olimpiyat 3.'sü olmak, bana göre başarılı bir durumdur. Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bütün sporcuların yanındaydı. Sizler de bu olimpiyatta hepimizi gündeme getirdiniz, basın mensuplarına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Sporcular daha sonra toplu fotoğraf çektirip alandan ayrıldı.

Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü
Olimpiyat kafilesi, yurda döndü

Bronz Madalya, Taha Akgül, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olimpiyat kafilesi, yurda döndü - Son Dakika Spor


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