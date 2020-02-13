Olimpiyat Komitesi'nin Akşehir proğramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Olimpiyat Komitesi'nin Akşehir proğramı - Son Dakika

Olimpiyat Komitesi'nin Akşehir proğramı

6 saat önce

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim" konulu program Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Olimpiyat Komitesi'nin Akşehir proğramı, System.String[]

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim" konulu program Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Tuzlukçu Kaymakamı Talha Altuntaş, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür Olimpik Eğitim Komisyon Başkanı Seyit Bilal Porsun, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür Olimpik Eğitim Komisyon Başkanı Seyit Bilal Porsun, "Hayatımdaki tek tutkum spor olmuştur. Önce yarışmacı sporcuydum, şimdi ise sağlığım için spor yapıyorum. Spor bu kadar güzel, bu kadar sağlıklı, bu kadar faydalı bir şeydir. Sizler de sporu hayatınızdan hiç çıkarmayın." şeklinde konuştu.


Belediye Başkanı Salih Akkaya eğitimin önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğini belirterek, 205 ülkede yapılan Olimpiyat Şenliği'nin 2021 yılında Akşehir'de de yapılacağını söyledi.

Koordinatör Sibel Yazgan Tel'in sporun önemini anlattığı sunumun ardından, Akşehir'in sporda başarılar elde etmiş öğrencileri sahneye davet edilerek izleyiciler arasında bulunan öğrencilerin soru cevap şeklinde interaktif katılımları sağlandı.

Perdeye yansıtılan yapboz oyununa katılan öğrencilerde etkinlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

Etkinlik, plaket ve katılım belgelerinin sahiplerine verilmesiyle son buldu.

Salih Akkaya, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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