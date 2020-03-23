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Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, Tokyo 2020'nin ertelendiğini açıkladı
7 saat önce
Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, oyunların daha sonraki bir tarihte, büyük olasılıkla 2021'de yapılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:59
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