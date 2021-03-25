Olimpiyat kotası alan milli sporcu Kerem Kamal, "efsane güreşçi" olarak anılmak istiyor

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde olimpiyat vizesi alan milli güreşçi Kerem Kamal, "Efsane güreşçi" olarak anılmak için çok çalıştığını söyledi.

Kerem Kamal, antrenörü Süleyman Güngör, babası Kazım Kamal ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Kerem Kamal'a yarım altın hediye eden Vali Karadeniz, "Futbol dışındaki spor dallarına da değer vermek zorundayız. İnanıyorum ki sahada tüm branşlarda Kerem gibi başarılı olacak gençlerimiz mutlaka vardır." diye konuştu.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kerem Kamal ise olimpiyatlara katılmaya hak kazanarak çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Macaristan dönüşü Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat hazırlıklarına başladığını aktaran Kamal, "Ben şu an bir adım attım, sırada koşmak var inşallah. Zor olanı başardık. Şimdi sırada madalyayı alıp Manisa'ya getirmek var. 'Efsane güreşçi' olarak anılmak için çok çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise en son 1960 yılında bir sporcunun Manisa'dan olimpiyatlara gittiğini hatırlatarak, "Bunun haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kerem kardeşime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.