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Olimpiyat madalyaları görücüye çıktı

1 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın madalyaları için 6,2 milyon kullanılmış cep telefonunun geri dönüşümünden faydalanıldı.

Olimpiyat madalyaları görücüye çıktı, System.String[]
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın madalyaları için 6,2 milyon kullanılmış cep telefonunun geri dönüşümünden faydalanıldı.
Tokyo Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen törenle, tamamı elektronik cihazların geri dönüşümüyle üretilen "çevreci" madalyalar, oyunların başlamasına bir yıl kala görücüye çıktı.
Öncekilere oranla daha parlak şekliyle öne çıkan madalyaların üretim aşamasında, halkın büyük katkısı oldu. Son iki yılda düzenlenen kampanyalara yoğun ilgi gösteren Japon halkı, 6,2 milyon kullanılmış cep telefonu bağışladı. Bu cihazların içindeki parçalardan çıkarılan yaklaşık 32 kilo altın, 3,5 ton gümüş ve 2,2 ton bronz ise olimpiyat ve paralimpik oyunları için gereken 5 bin madalyada kullanıldı.
Komiteden yapılan açıklamaya göre, madalyanın önündeki "Zaferin Tanrıçası" adlı sembol, çok çeşitliliğin önemini ve sporda fazla çalışmanın başarıyla onurlandırılmasını temsil ediyor.
Olimpiyat Oyunları, gelecek yıl 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:49 Kaynak: AA
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