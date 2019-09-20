Olimpiyat madalyası için el ele verdiler

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünü ziyareti sırasında AA muhabirinin sorularını cevaplayan şampiyon güreşçi, "Çok aşırı derece motivasyonlu bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Olimpiyat öncesinde bu şampiyona bana inanılmaz bir öz güven kazandırdı. İçim o kadar rahat ki. 'Yaptıklarımı yapıp, üstüne biraz daha koyarsam' diyorum olimpiyatı rahatlıkla geçebileceğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Nur Sultan'da gelen altın madalyaya "Olimpiyat öncesinde benim için bomba gibi oldu diyebilirim." şeklinde yorum getiren Rıza, "Bu şampiyonada alınan madalyalar olimpiyattaki madalyaların habercisidir. İşe daha sıkı sarılalım, olimpiyatlarda inşallah altın madalya almamızı sağlayacak bir etken olsun." ifadelerini kullandı.



Askere gidecek



9 kez Avrupa ve 4 kez dünya şampiyonu olan ve bir rekora imza atan Rıza, askerlik sonrasında olimpiyatlar için hazırlıkların başlayacağını ifade etti.



"Olimpiyat hazırlıkları tam başladı diyemeyiz." ifadesini kullanan milli sporcu, şöyle devam etti:



"Çünkü önümde bir askerlik var. Çin'de yapılacak askeri oyunlar var. Ekim ayının yirmi beşinde başlayacak. Ona katılacağım. Bedelli askerliğimi orada yapacağım. Ondan sona biraz dinlenip şubat ayında Avrupa Şampiyonası var. Onu kazanıp, 10. kez şampiyon olmak istiyorum. Olimpiyatlara hazırlanmaya devam edeceğim. Olimpiyatlar için son viraj 2020 Avrupa Şampiyonası diyebiliriz."



Kendinden emin



Başarılı güreşçi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı alacağına inanıyor. Sakatlık yaşamadığı sürece hiçbir şeyi dert etmediğini anlatan Rıza, "Tokyo'da final yaparız, altın madalyayı da alırız. Hedef altın madalya olunca, final yapamazsak altın madalyayı nasıl alacağız. Kendime güveniyorum. Neden güveniyorum, çok çalışmayı seven bir sporcuyum. İçimi rahatlatan, sakatlıkların olmaması." şeklinde konuştu.



"Evlendikten sonra ilk şampiyonluğu kazanmamız da iyi oldu"



Grekoromen stil 130 kilonun başarılı ismi Rıza Kayaalp, evlendikten sonra ilk kez dünya şampiyonasına katıldığını hatırlatarak, "Evlendikten sonra ilk şampiyonluğu kazanmamız da iyi oldu. Demek ki evlilik bizim için iyi oldu." dedi. Şampiyonaya giderken eşine, " Kazakistan'daki şampiyona senin için." dediğini belirten Rıza, şunları söyledi:



"Kendimi iyi hissettiğim için orada bir sıkıntı yaşamadım. Zorlu bir kura çekiyorsun. İlk oynadığım rakiple ilk kez karşılaştım. Onun da stresi vardı. Onu da rahat geçtikten sonra kendime daha da bir öz güven geldi. Eşim, 3 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya şampiyonluğu gördü. Evlendikten sonra ilk dünya şampiyonasıydı. Zeynep'in hedefi 2020 Tokyo, benim de hedefim 2020 Tokyo. İkimiz, inşallah beraber kazanacağız. Biz inanıyoruz."



"Güzel ve mutlu evlilik insanı daha başarılı yapar"



Eşiyle evlenmelerine rağmen nişanlı gibi yaşadıklarını anlatan Rıza, "Düğün günü altın takarlar. Bizim bu takı töreni yoktu. Ben, eşime, 'Olimpiyatta söz veriyorum.' dedim. Olimpiyatlardan sonra altını takacağım. Güzel ve mutlu evlilik insanı daha başarılı yapar. Bu bir gerçektir. Tam tersi olursa fazlasıyla başarısız yapar." ifadelerini kullandı.



Eşi Zeynep'in kendisini evde hiç yormadığını dile getiren Rıza, sözlerini şöyle tamamladı:



"Eve geliyoruz, 1 hafta duruyoruz sonra 20-25 gün yokuz. Zeynep 'Evlendik ama bir şey değişmedi.' diyor. Ama işimiz böyle, yapacak bir şey yok yani. Önemli olan bunu idare edebilmek. Böyle de mutlu olabilmek. Zeynep evde beni hiç yormaz. Zaten yorulduğumu biliyor ya. Sağ olsun her zaman yanımda. Söz verdik, beraberce 2020 Tokyo Olimpiyatları madalyasını alacağız."