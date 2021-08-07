Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş'tan iddialı sözler: Şampiyon olacağım

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Tokyo'da Uğur Aktaş ile 13. madalyasını kazanan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki (12) rekoru kırdı. Tokyo 2020 , Türkiye'nin en çok madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu.

"ALTINIMIZ YOK"

Milli karatecimiz Uğur Aktaş, üçüncü maçında rakibi Daniyar Yuldashev'i teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Uğur, "İnşallah madalya değil, şampiyonluk olacak. Karatede gümüş ve bronzumuz var, altınımız yok. İnşallah bugün altını alıp bayrağımızı göndere çektireceğim.