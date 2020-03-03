Olimpiyat meşalesi 26 Mart'ta yola çıkacak - Son Dakika
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Olimpiyat meşalesi 26 Mart'ta yola çıkacak

6 saat önce

Japonya'nın Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlarından Sorumlu Bakanı Seiko Hashimoto, olimpiyat meşalesi koşusunun planlandığı üzere 26 Mart'ta başlaması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Olimpiyat meşalesi 26 Mart'ta yola çıkacak, System.String[]

Japonya'nın Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlarından Sorumlu Bakanı Seiko Hashimoto, olimpiyat meşalesi koşusunun planlandığı üzere 26 Mart'ta başlaması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili Japonya hükümetinden açıklama geldi. Japonya resmi haber ajansında yer alan haberine göre, Japonya'nın Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarından Sorumlu Bakanı Seiko Hashimoto olimpiyat meşalesi koşusunun planlandığı üzere bu ay başlaması için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.


Tokyo olimpiyatlara hazır


Konuyla ilgili doğru bilgi paylaşımının önemli olduğunu hatırlatan Hashimoto, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Başkanı Thomas Bach'ın endişelerini gidermek istediklerini belirterek, Tokyo'nun 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için hazır olduğunu sözlerine ekledi.


26 Mart'ta başlayacak


26 Mart'ta Fukushima eyaletinden yola çıkması planlanan olimpiyat meşalesinin, Japonya'nın 47 eyaletinden geçtikten sonra 24 Temmuz'da Tokyo'da yapılması öngörülen olimpiyat açılış seromonisine ulaştırılması bekleniyor. - TOKYO

Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:32 Kaynak: İHA
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