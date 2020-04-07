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Olimpiyat meşalesi, koronavirüs nedeniyle sergiden kaldırılacak
6 saat önce
Japonya'nın Fukuşima eyaletinde olan ve olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından duyulan endişe nedeniyle sergiden kaldırılacak.
Japonya'nın Fukuşima eyaletinde olan ve olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından duyulan endişe nedeniyle sergiden kaldırılacak.
Japonya basınında yer alan haberlere göre, Japonya Olimpiyat Komitesi, ülkede koronavirüsün yayılmasıyla ilgili endişelerin artması nedeniyle olimpiyat meşalesinin halka açık sergisinin çarşamba gününden sonra kaldırılmasını kararlaştırdı.
Geçen ay Yunanistan'da yakılan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenmeden önce 121 gün ülkede gezdirilmesi planlan olimpiyat meşalesi, 20 Mart'ta Japonya'ya getirilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:30 Kaynak: AA
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