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Olimpiyat meşalesi Yunanistan'dan Tokyo'ya ulaştı! Corona virüs belirsizliği sürüyor...
6 saat önce
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tokyo 2020 Olimpiyatları için Japonya'ya getirilen olimpiyat meşalesi, ülke genelinde sürecek 121 günlük seyahatine bugün başlıyor.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tokyo 2020 Olimpiyatları için Japonya'ya getirilen olimpiyat meşalesi, ülke genelinde sürecek 121 günlük seyahatine bugün başlıyor." ifadeleri kullanıldı.
Meşalenin 12 Mart'ta Yunanistan'ın tarihi Olympia kasabasındaki Hera Tapınağı'nda yakıldıktan sonra 1 hafta ülkede gezdirildiği ve dün Atina'da Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi yetkililerine verildiği belirtildi.
Corona virüs salgını nedeniyle olimpiyatların yapılıp yapılmayacağı ise henüz tam olarak netlik kazanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:02
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