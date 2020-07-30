- Olimpiyat şampiyon milli güreşçi Taha Akgül, Maraton İzmir'i dünyaya tanıtacak

İZMİR - Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, 10 yıl aradan sonra İzmir Büyükşehir Belediye spor ile buluştu. Taha Akgül, 4 Ekim'de yapılacak olan Maraton İzmir'in tanıtımında rol oynayacak.

2009-2010 yılların arasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'da mindere çıkan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, yaklaşık 10 yıl aranın ardından yeniden kulübüyle buluştu. Celal Atik Spor Salonu'nda ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Bornova Buz Sporları Salonu'nda çifte ziyaret yapan Taha Akgül, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ile görüştü. Maraton İzmir geri sayım sayacı önünde poz veren milli güreşçi, 4 Ekim'de düzenlenecek maratona herkesi davet ederken, kendisinin de koşuya katılacağını açıkladı.

Taha Akgül: "İlerleyen yıllarda İzmir'e dönebilirim"

10 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında olduğunu belirten milli güreşçi Taha Akgül, bu kulübün büyükler kategorisinde yarışmasında kendisine çok büyük katkısı olduğunu söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın pandemi nedeniyle 2021'e ertelenmesinin kendisi adına bir avantaj olduğunu ifade eden Akgül, "Omzumdan ciddi bir operasyon geçirdim ve altı aylık tedavi sürecim oldu. Olimpiyatlara sakatlığımdan dolayı katılamayacaktım" diye konuştu. Akgül ayrıca,"Gelecekte İzmir Büyükşehir Belediyespor içerisinde olmak isterim" vurgusu yaparak, "Ailem İzmir'de. Ben de şu an Ankara'da yaşıyorum. İlerleyen yıllarda buraya dönebilirim çünkü İzmir bizim yuvamız" ifadelerini kullandı.

Taha Akgül bir rol model

Taha Akgül'ü ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, "Taha Akgül'ü çok iyi tanıyorum. Kişisel ve sporculuk özellikleri sayesinde diğer sporcular için rol model olacağına inanıyorum. Sadece güreş değil, tüm spor dallarıyla ilgilenenlere ilham kaynağı oluşturacak bir hikayesi var. Eğitimi ve sporu aynı anda birlikte götürmesi takdire şayan. Kendisi gibi sporcular yetiştirmek için Taha da bize destek olacak. Çocuklarımız, Taha'yı görünce ona özenecek ve daha çok motive olacaklar" şeklinde konuştu.

Maraton İzmir'in tanıtımında yer alacak

Taha Akgül'ün yıllar sonra Celal Atik Spor Salonu'nda görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ise, "Ne mutlu bize ki bizden yetişen bir olimpiyat sporcumuz ve şampiyonumuz var. Biz de bundan çok gurur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki olimpiyatlarda şampiyon olarak onu tekrardan ağırlamak istiyoruz. Taha, her açıdan örnek ve gurur duyacağımız bir sporcu. Kendisini Maraton İzmir döneminde İzmir'de yeniden ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Taha Akgül, Maraton İzmir'in tanıtımında da inşallah bizlerle olacak" dedi.