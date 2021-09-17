Olimpiyat şampiyonları Sürmeneli ve Öztürk, Trabzonlu gençlere örnek oldu

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün, Trabzonlu sporculara rol model olduğunu söyledi.

Öztürk, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle Trabzon'da son yıllarda çok ciddi spor yatırımları yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirtti.

Trabzon'un spor şehri olduğunu vurgulayan Öztürk, kentteki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde (SEM) çok ciddi sporcular yetiştiğini aktardı.

Öztürk, Trabzon'da TOHM ve SEM'de toplam 160 sporcunun olimpiyatlara hazırlandığını ifade ederek, "Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 4 Trabzonlu sporcuyla katıldık, 2 altın madalya aldık. Sporcularımızın başarılarından dolayı çok gururlu ve mutluyuz. Ülkemizin bayrağını dalgalandırdılar. Sporcularımızın başarılarıyla hem şehrimizi hem de ülkemizi onure ettik." dedi.

Hemen hemen bütün branşlarda sporcu yetiştirdiklerine dikkati çeken Öztürk, "Trabzon'da aktif olarak sporun içerisinde bulunan kişi sayısı çok fazla. 270'e yakın kulübümüz var. Velilerimiz de spora ve çocuklarına yapılan yatırımdan oldukça memnun. Onlar da çocuklarına olan desteklerini artırdılar." diye konuştu.

Birdal Öztürk, 2024 Paris ve 2028 Los Angeles olimpiyatları için de çalışmalarının devam ettiğini kaydederek bu olimpiyatlara katılacak Trabzonlu sporcuların sayılarının artacağını düşündüğünü dile getirdi.

Altın madalyayı hem olimpiyatta hem de paralimpik oyunlarında aldıklarını, madalya sayılarını artırdıklarını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Demek ki doğru şeyler yapıldığı zaman çok daha güzel başarılar alıyoruz. Ülke olarak bunu kabullendik. Sporcularımız Trabzon'a geldi, halk onları kucakladı, sahiplendi, hepimiz mutlu olduk. Hem olimpiyatlara katılan sporcularımıza, onları yetiştiren antrenörlere, kulüplerine, olimpiyatlara hazırlanan 160 sporcumuzun hepsine başarılar diliyorum. Meşakkatli bir yol ama inşallah güzel yerlere geleceğiz diye düşünüyorum."

"Herkesin çocuklarını spora yönlendirmesini istiyorum"

Öztürk, Busenaz Sürmeneli'nin çok meşakkatli bir yoldan geldiğini ve antrenörüyle 13 yıldır birlikte çok ciddi bir çalışmalar yaptığını belirterek, Abdullah Öztürk'ün de Trabzon'un sporcusu olmasına rağmen çalışmalarını Ankara'da sürdürdüğünü aktardı.

Busenaz ve Abdullah'ın Trabzonspor'un sporcusu olduğunu belirten Birdal Öztürk, "Farklı branş ve özelliklere sahip olsa da çok başarılı bir performans sergileyerek bizleri gururlandırdılar. Güreş, yüzme, boks gibi branşlarda 2024 ve 2028'deki olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızın rol modelleri, altın madalya alan Busenaz ve Abdullah gibi sporcularımız oldu." dedi.

Öztürk, 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye madalya yağmuru beklediklerini kaydederek, "O yağmurdan biz de nasipleniriz diye düşünüyorum. Biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bakanımızın Tokyo Olimpiyatları'nda vermiş olduğu çaba ve azimle 2020 olimpiyatlarından çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda yapılacak olimpiyat yarışmalarından daha fazla sporcuyla daha fazla madalyayla döneceğiz." diye konuştu.

Öztürk, anne babalara da seslenerek, "Herkesin çocuklarını spora yönlendirmesini istiyorum. Özellikle engelli çocuklarımızın aileleri, ellerinden tutun lütfen, çocuklarınızı bize getirin. Abdullah bir rol modeldir, sizin çocuklarınız da bunları yapabilir, o altın madalyayı alıp Türk bayrağını dalgalandırabilir. O nedenle bütün velilerimizden çocuklarını alıp spor tesislerimize getirmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Madalyalar genç sporculara örnek oldu

Tekvando Yıldızlar Türkiye Açık'ta 2. olan Gülden Kalaylı, Busenaz ve Abdullah'ın maçlarını izlerken kendisini onların yerine koyduğunu ifade ederek, elde edilen başarıların çok büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

Kalaylı, "Kendimde başarı elde etmek istedim. Hırslandım ve onları izledikten sonra kendime bir program hazırlamaya başladım. Konuşmalarını dinlediğimde bana ilham veren şeyler söylüyorlar. Bizim için yurt dışında Türkiye'yi temsil eden sporcularımızın Trabzon'dan çıkması benim için çok büyük bir gurur kaynağı ve çok büyük bir rol model aslında. İnşallah gelecekte Busenaz abla kadar iyi olabilirim." diye konuştu.

Güreş kategorisinde Karadeniz Bölge Şampiyonluğu bulunan Murathan Çiftçi ise hedefinin 2028 yılında yapılacak olan olimpiyatlara derece yapmak olduğunu belirterek, "Onların başarısı, beni çok özendirdi. Onları görünce heveslendim, spora ilgim daha da arttık. Bende onlar gibi şampiyon olmak istiyorum. Onları örnek alıyorum. İnşallah şampiyon olacağım. Altın madalyayı Trabzon'a getirmek istiyorum." dedi.

10 yıldır judo sporuyla uğraşan Ümitler kategorisinde 48. ve 52. kilogramda Türkiye şampiyonlukları bulunan Mehveş Şahinoğlu da ilerleyen dönemlerde olimpiyatlarda daha çok Trabzonlu sporcu çıkacağına düşündüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bütün sporcuların şu anda onları rol model olarak aldığını ve daha çok istekli olduklarını düşünüyorum. Aynı şekilde ben de öyleyim. Onların olimpiyatlara nasıl hazırlandıklarını araştırıp, onları örnek alarak, onların izinden gitmeye çalışıyoruz. Olimpiyatlara gitmek bütün sporcuların hayalidir ama ondan önce başka dereceler almak gerekiyor. 2024 Paris Olimpiyatlarında 'bize her yer Trabzon' diyerek, bütün madalyaları alıp, herkesi gururlandıracağız."