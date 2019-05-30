Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, dün 89 yaşında yaşamını yitiren olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, dün 89 yaşında yaşamını yitiren olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit, son yolculuğuna uğurlandı.

Güreşçiliği döneminde büyük başarılara imza atan eski milli sporcu ve antrenör Bayram Şit'in cenaze namazı öğle vakti Karşıyaka Mezarlığı'nda kılındı.

Namaza, Şit'in yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyat şampiyonu güreşçiler Ahmet Ayık ve Mahmut Demir ile güreş ve spor camiasından isimler katıldı.

Cenazeye katılan Bakan Kasapoğlu ve Yerlikaya, Bayram Şit'in oğlu Kemal Şit'e taziyelerini iletti.

Şit'in cenazesi Karşıyaka Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski milli güreşçi, Finlandiya'da gerçekleştirilen 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda serbest güreş 62 kiloda olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Şit ayrıca, 1954 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da serbest stil 62 kiloda ikinciliği elde etti. Güreşi 1956 yılında bırakan Bayram Şit, 2 yıl Fransa'da antrenörlük de yapmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Caster Semenya CAS kararına itiraz etti: Bana zorla hap veremezler

Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi

Elif Elmas'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Transfer kısa süre içinde açıklanacak

PFDK, Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi