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Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit vefat etti

2 saat önce

Güreşte yaşayan en eski Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit hayatını kaybetti.

Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit vefat etti, System.String[]

Güreşte yaşayan en eski Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit hayatını kaybetti. 
89 yaşında vefat eden Bayram Şit, 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda Hasan Gemici ile birlikte altın madalyalı iki şampiyonundan biriydi. 1951 Akdeniz Oyunları Şampiyonu, 1954 Tokyo Dünya 2'nci elde etmişti. Güreşçiliği dönemindeki büyük başarıları güreşi bıraktıktan sonrada devam etti. Milli Takım Teknik Direktörlüğü başta olmak üzere bir çok takımda antrenörlük yaptı. Türk güreşine adını altın harflerle yazdıran Bayram Şit 89 yaşında vefat etti.
Bayram Şit, yarın öğle namazının ardından Ankara Karşıyaka mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Karşıyaka anıt mezarlığına defnedilecek.


 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:42 Kaynak: DHA
Spor
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