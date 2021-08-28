Üye Girişi
Ahmet Ağaoğlu: "Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu" - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: "Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu"

28.08.2021 11:49
Ahmet Ağaoğlu:

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olimpiyatlarda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gurur duyduklarını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olimpiyatlarda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gurur duyduklarını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcular Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Anthony Nwakaeme, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan boksör Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme'yi tebrik etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Dünyada yarım milyara yakın insan dört yıl süreyle yarışıp olimpiyatlara kota almaya çalışıyorlar. Yarım milyar insanın arasından da yanılmıyorsam on iki bin sporcu olimpiyatlara katılıyor. On iki bin sporcunun arasında da 367 sporcu altın madalya için mücadele ediyor. Olimpiyat madalyasının dört senede bir olması da onun değerini ayrıca yükseltiyor. Realist olarak baktığımız zaman maalesef iki altın madalyayla ile döndük. Olimpiyatlarda bütün başarı altın madalya ile ölçülüyor. İkinci hatırlanmıyor, birinci hatırlanıyor. Tokyo'yu 35. sırada bitirdik, bir altın madalya daha alsaydık 12 - 13 basamak daha yukarı çıkacaktık. Tekrar tebrik ediyoruz, ülke olarak gurur duyduk. Herkes çok mutlu oldu, ihtiyaç vardı. Özellikle o süreçte herkesin canı sıkıldı, sizlerin de orada canı sıkıldı farkındaydınız. Ülke olarak gurur duyduk ama Trabzon olarak daha farklı gurur duyduk. Amatör branşlara devletten destek almadan, kendi öz kaynağımızla finanse ederek başardığımız için de ayrıca mutluyuz. Paralimpik oyunlarında da Abdullah Öztürk yarı finale çıktı. Onunla da gurur duyuyoruz. Ondan da inşallah altın madalya gelecek. Tekerlekli sandalye masa tenisinde olağanüstü bir yetenek. Herkes için hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı ise, "Umarım bunları çoğaltırsın, evinin bir köşesinde müze gibi olur. Ben kendime öyle bir yer yaptım. Tüm hatıraların, hikayelerin, plaketlerin, ödüllerin, anıların olduğu bir yerim var. Bizlerde altın madalya yok ama yetiştirdiğimiz oyuncuları milli takımlara gönderince, yurt dışına transfer olunca gurur duyuyoruz. Tekrar teşekkür ederiz, hem ülkemiz adına hem de Türk sporu adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Busenaz Sürmeneli'ye, Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından da antrenörü Cahit Süme'ye teşekkür plaketi verildi.

Kaptan Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme ve Berat Özdemir de teşekkür mahiyetinde Busenaz Sürmeneli ve Cahit Süme'ye çiçek takdim etti. - TRABZON

Ahmet Ağaoğlu: Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu
Ahmet Ağaoğlu: Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu
Ahmet Ağaoğlu: Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu
Ahmet Ağaoğlu: Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu

Busenaz Sürmeneli, Altın Madalya, Trabzonspor, Olimpiyat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor 11:58 Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı 11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı 11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu 11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur 10:25 Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar 10:05 Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar
Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti 09:33 Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti Kılıçdaroğlu'na vatandaşın 09:10 Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı

Son Dakika Haberleri
11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı
11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
Müge Anlı 30 Ağustos ekranlarda olacak! Büyükşen cinayeti ile bilinmeyenler ele alacak Müge Anlı 30 Ağustos ekranlarda olacak! Büyükşen cinayeti ile bilinmeyenler ele alacak         
12:13
Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı         
11:41
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı         
11:06
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı         
10:19
Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor         
09:39
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı         
09:04
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 12:18:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Ağaoğlu: "Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement