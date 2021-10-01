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SPOR Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, altınla ödüllendirildi - Son Dakika

SPOR Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, altınla ödüllendirildi

01.10.2021 19:20

SPOR Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, altınla ödüllendirildiMustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli, Ordu Valisi Tuncay Sonel'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

SPOR Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, altınla ödüllendirildi

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli, Ordu Valisi Tuncay Sonel'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Vali Sonel, şampiyon boksçuyu altınla ödüllendirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kilo finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup eden ve kadınlarda 17 yıl sonra altın madalya sahibi olan Türkiye olimpiyat tarihinin ilk şampiyon boksörü Busenaz Sürmeneli, olimpiyat yarışmaları öncesi kamp yaptığı Ordu'da, teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Sürmeneli'ye, Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme de eşlik etti.

Sürmeneli, ilk olarak Ordu Valiliğini ziyaret etti. Şampiyon sporcuyu makamında ağırlayan Vali Sonel, Sürmeneli, Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısından dolayı altınla ödüllendirdi. Busenaz Sürmeneli'yi başarısından dolayı tebrik ederek, kutlayan Vali Tuncay Sonel, "Busenaz kızımız Japonya'da Ay-Yıldızlı Al Bayrağımızı göndere çektirdi, milletimizi gururlandırdı, bizleri çok sevindi. Ordu'da Olimpiyat Şampiyonumuzu görmek bizleri mutlu etti. Ümitliydik ve yakından takip ettik. Busenaz şampiyona öncesi hazırlıklarını da Ordu'da yaptı. Temennimiz böyle başarılı sporcularımızın sayısının artmasıdır. İnsan yeter ki istesin isteyince başarılı olmamak mümkün değildir. Ülkemize nice şampiyonluklar yaşatmanızı diliyor, sizinle gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

"ORDU'DA KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM"

Ordu'nun kendisine uğurlu geldiğini belirten Sürmeneli, 1 aylık hazırlık sürecinde kendisine her türlü desteği sağlayan ve kendini evindeymiş gibi hissettiren herkese teşekkür etti. Sürmeneli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Olimpiyat oyunlarına katılmadan son kampımızı Ordu'da yaptık. Buraya gelmeden önce nasıl geçecek diye düşünmüştüm. Ancak Ordu'ya geldiğimde şehrin bu kadar güzel ve gelişmiş olarak gördüğümde şaşırdım. Ordu çok güzel bir şehir. Burada kamp yaptığım günlerde kendimi evimde gibi hissettim. Kaldığım otelden tutunda yemek yediğim, gezdiğim her yerde insanlar bana büyük destek verdi. Bende bu desteğin karşılığı olarak 2020 Olimpiyat Oyunlarında onlara madalya hediye ederek teşekkür ettim. Aslında boks bireysel spor olarak görülüyor. Ancak arkada milyonların duası ve sana olan desteği var. Bunların haricinde güzel bir ekiple çalışma yapıyorum. Şimdiki hedefim ülkemizde düzenlenecek olan dünya şampiyonasında madalya kazanmak ve tekrar İstiklal Marşımızı okutmak. Bugün burada bizleri ağırladığınız için ayrıca size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum."

"OLİMPİYAT MADALYASINI KENDİMİZE HAK OLARAK GÖRÜYORDUK"

Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme ise yaptığı konuşmada, "Hedefimiz olimpiyatta şampiyon olmaktı. Avrupa Dünya Şampiyonlukları kazandık çok kez. Olimpiyatlarda da altın madalyaydı. Buse ile olimpiyat hedefi koyarak çalışmalara devam ettik. Gelinen süreçte yetenek olarak, tecrübe olarak, fiziksel özellikler olarak bu işi seven insanlar olarak bunu fazlasıyla hak ediyorduk. Yani olimpiyat madalyasını kendimize hak olarak görüyorduk. Çok çalıştık, çok emek verdik çünkü ve neticesinde de böyle bir sonuçla ülkemize dönmek gurur verici" şeklinde konuştu.

Genç sporcuyu ziyaretlerinde çeşitli hediyeler de takdim edildi.

SPOR Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, altınla ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, altınla ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, altınla ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, altınla ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, altınla ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, altınla ödüllendirildi
SPOR Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, altınla ödüllendirildi

Olimpiyat, Şampiyon, Tokyo, Ordu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, altınla ödüllendirildi - Son Dakika


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