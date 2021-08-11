Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Bahçelievler Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ı ziyaret etti.

Bahçelievler Belediyesinde gerçekleştirilen ziyarette milli boksör ile antrenörü Cahit Süme yer aldı.

Hakan Bahadır, Busenaz ve antrenörüne Cumhuriyet altını hediye etti.

Busenaz Sürmeneli yaptığı açıklamada altın madalyayı Türkiye'ye getirmekten duyduğu mutluluğu vurguladı.

Kariyerinde 5 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu bulunduğunu ancak olimpiyat şampiyonluğunun çok farklı olduğunu dile getiren 23 yaşındaki milli boksör, şunları kaydetti:

"Olimpiyat kazanmanın nasıl bir sevinç olduğunu bilmiyorduk ama en büyüğüymüş. Madalya, 'Türk kadını yapamaz' diyenlere gelsin. Türk kadını isterse her şeyi yapar. Herkese umut ışığı olsun. Bugün Eren (Bülbül) kardeşimizin ölüm yıl dönümü. Trabzon'a gidince annesinin elini öpeceğim ve onun yanına gideceğim. Daha önce burada kamp yapmıştık ve başkanımız bizi çok güzel ağırladı. Spor tesislerinden çok yararlandık. Şu an bizi herkes çağırıyor ama biz buraya gelmeyi tercih ettik çünkü başarı gelmeden önce bir şeylere el uzatmak lazım."

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise kendilerini kırmayarak ziyarete gelen Busenaz ile antrenörüne teşekkür etti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu başarıda emeği geçenleri tebrik eden Bahadır, "Bizim bakış açımız sporcularımızı şampiyon olduğunda değil, şampiyon olmadan önemsemek. Biz Bahçelievler'de iki slogan ile yola çıktık. Bir tanesi spor kenti, ikincisi sağlık kenti. Bununla ilgili çalışıyoruz. Yüzme havuzundan, basket sahasına, judo antrenman alanına kadar her şeyimiz var. Amacımız çocuklarımızı, gençlerimizi birer idolle Busenaz gibi hocamız gibi sağlam ellerde yetiştirip sporcu ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek." diye konuştu.

"En kısa zamanda Busenaz'ın adını güzel bir tesisimize vereceğiz"

Hakan Bahadır, en kısa zamanda Busenaz'ın ismini yapacakları güzel bir tesise vereceklerini açıkladı.

Sporculara her zaman kapılarının açık olduğunu belirten Bahadır, şunları aktardı:

"Bunu başaran ve dünyada ilk defa Türkiye'mizi kadın boksunda temsil eden Busenaz'a teşekkür ediyorum. 'Kadın yapamaz' diye bir algı var, onu da yıktı. Kadınımız her şeyde başarılı olabilir. Eren kardeşimize 'İyi ki varsın' diyoruz. Bizim kapımız her zaman açık. Şampiyon olmadan da açığız. Bahçelievler halkı, İstanbul ve Türkiye adına teşekkür ediyorum. İnşallah en yakın zamanda yapacağımız bir tesis veya parka ismini vereceğiz. Oraya da kendisini bekleyeceğiz. En kısa zamanda Busenaz'ın adını güzel bir tesisimize vereceğiz."

Daha sonra başkan Hakan Bahadır, milli sporcu ve antrenörünü Türk bayrağı ve konfetiler eşliğinde alkışlarla uğurlayarak yolcu etti.