Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, basın toplantısı yapacak

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ve Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme, yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Olimpiyat Oyunlarından döndükten sonra Trabzon'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Sürmeneli, basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda bulunacak.
Busenaz Sürmeneli'nin basın toplantısı TSYD Trabzon Şubesi'nde saat 12.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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