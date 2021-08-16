Olimpiyat Oyunlarından döndükten sonra Trabzon 'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Sürmeneli, basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda bulunacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ve Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Son Dakika › Spor › Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, basın toplantısı yapacak - Son Dakika Spor

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