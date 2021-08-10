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Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye coşkulu karşılama - Son Dakika

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye coşkulu karşılama

10.08.2021 08:25
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye coşkulu karşılama, System.String[]

Busenaz Sürmeneli: Çocukluk hayalim, avuçlarımın içindeCahit Süme: Olimpiyat hayali bambaşkaAhmet Ağaoğlu: Altın madalya, bana kulüp başkanı olarak nasip olduSezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli,...

Busenaz Sürmeneli: Çocukluk hayalim, avuçlarımın içinde

Cahit Süme: Olimpiyat hayali bambaşka

Ahmet Ağaoğlu: Altın madalya, bana kulüp başkanı olarak nasip olduSezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, yurda döndü.Türk spor tarihinde kadın boksunda olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu olan Busenaz Sürmeneli, yurda döndü. Milli boksör ve beraberindeki kafileyi taşıyan uçak, saat 05.20 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na indi. Milli kafileyi havalimanında Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yetkililer karşıladı. Kafilede yer alan bütün sporculara çiçek takdim edildiBUSENAZ SÜRMENELİ: ÇOCUKLUK HAYALİM, AVUÇLARIMIN İÇİNDEÇocukluk hayalini gerçekleştirdiği ve Türkiye'ye altın madalyayı getirdiği için çok gururlu olduğunu vurgulayan Busenaz Sürmeneli, "Acı, gözyaşı, antrenmanda çektiğin zorluklar, hepsi bu madalyanın içinde. Çocukluk hayalim, avuçlarımın içinde. Olimpiyatların ne olduğunu bile bilmiyordum. Çocukken hocam hep, 'Olimpiyatlara gidip, final oynayacağız ve altın madalya alacağız' derdi ve başardık. Çok gururluyum. Türk kadını olmaktan, Türk kadınının neler yapabileceğini göstermekten dolayı çok mutluyum. Bu madalya, hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun. Yangınlarda çalışanlara, evleri yananlara, canı küçücük bile acıyan herkese umut ışığı olsun. Allah bana nasip etti. 108 sporcumuza da inşallah nasip eder. Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu yaşadım ama bu bambaşka bir duygu. Ağlayarak aldım madalyamı" dedi.MEHMET BAYKAN: HER SPORCUMUZUN MADALYALARININ AYRI AYRI HİKAYELERİ VARSpor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, sporcuların çok büyük emek sarf ettiğini söyleyerek, "Başta Busenaz olmak üzere tüm sporcularımızın elde ettiği başarıların arkasında yıllar var. Bu madalyalar, bir anın, bir sonucun eseri değil. Her sporcumuzun madalyalarının ayrı ayrı hikayeleri var ama bunların hepsi olimpiyat şampiyonu boksörümüz Busenaz'ın şahsında toplanıyor. Sporcularımıza, emek veren kulüplerimize, federasyonlarımıza, antrenörlerimize ve görünmez kahramanlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek, 83 milyonun boynunun borcudur" diye konuştu.CAHİT SÜME: OLİMPİYAT HAYALİ BAMBAŞKATrabzon'a bir olimpiyat şampiyonu götürme hayalinin gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyleyen antrenör Cahit Süme, "Busenaz, daha önce 5 kez Avrupa, 3 kez Dünya şampiyonu oldu. Bütün bu şampiyonluklarda İstiklal Marşımızı dinledik, bizi destekleyenleri sevindirdik ama olimpiyat hayali başka. 2013 yılında bir paylaşım yaparak, 'Allahım olimpiyat şampiyonu bir sporcuyu Trabzon'a getirmeyi bana nasip et' demiştim. Bunu yaşadık. Olimpiyat hazzını çok merak ediyordum. Bunu hissettik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.AHMET AĞAOĞLU: ALTIN MADALYA, BANA KULÜP BAŞKANI OLARAK NASİP OLDUTrabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Busenaz Sürmeneli'nin çok önemli bir başarıya imza attığını vurgulayarak, "Dünyada yaklaşık 500 milyon aktif sporcu olimpiyatlara kota almak için 4 yıl boyunca mücadele ediyor. Bunların içerisinde sadece 12-13 bin tanesi olimpiyatlara gidebiliyor ve 350-360 sporcu altın madalya kazanabiliyor. Busenaz ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşayabildi. Cahit hocayla gece gündüz inanılmaz bir tempoyla çalıştı. Bu madalya çok farklı şeyler ifade ediyor. Ben de aktif sporcuydum, 'Allahım bana bir olimpiyat madalyası nasip et' diye ben de çok dua etmiştim. O altın madalya, bana kulüp başkanı olarak nasip oldu. O yüzden çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise, başarının mimarı olan herkese teşekkür etti ve "Bu 10 yıllık serüvende her kimin emeği var ise teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize, bakanlığımıza ve federasyonumuza da bu madalya hayırlı olsun" dedi.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye coşkulu karşılama
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye coşkulu karşılama
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye coşkulu karşılama
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye coşkulu karşılama

Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat, Altın, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


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