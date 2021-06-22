Olimpiyat şampiyonu Çinli yüzücü Sun Yang, doping cezası nedeniyle Tokyo 2020'de yok

Kariyerinde üç olimpiyat şampiyonluğu bulunan Çinli yüzücü Sun Yang, doping gerekçesiyle aldığı men ceza süresi kısaltılmasına rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacak.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) yapılan açıklamada, doping gerekçesiyle spordan 8 yıl men cezası bulunan 29 yaşındaki sporcunun ceza süresinin 4 yıl 3 aya düşürüldüğü belirtildi.

Ceza süresi 28 Şubat 2020'de başlatılan Yang'in, bu kararla Tokyo 2020'ye katılma olasılığı kalmadı.

2014 yılında doping yaptığı gerekçesiyle spordan 3 ay men cezası alan Sun Yang, 2018 Eylül ayında doping testine girmemiş, 2019 Ocak ayında ise Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), Çinli yüzücünün doping kurallarını ihlal etmediğine karar vermişti. Bunun üzerine Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Sun Yang'in doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle CAS'a başvurmuş ve aynı gerekçeyle ikinci kez yargılanarak suçlu bulunduğu için Çinli yüzücüye 8 yıl men cezası verilmişti.

İsviçre Federal Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunan Yang'in talebi kabul edilmiş, Çinli yüzücünün farklı yargıçlarla CAS'ta bir kez daha yargılanmasına karar verilmişti.

Yang'in, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 400 metre ve 1500 metre serbest stilde, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise 200 metre serbest stilde altın madalyası bulunuyor.