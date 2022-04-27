Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti

27.04.2022 10:39

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, Antalya'da 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, Antalya'da 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Ogan, rahatsızlığı nedeniyle 18 gün önce tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Oğlu Faruk Ogan, babasının vefatına ilişkin, "Güreş camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Babamın cenazesi 28 Nisan günü Eminceler Mezarlığı'na defnedilecek." ifadesini kullandı.

Ogan'ın cenazesi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan oğulları Faruk ve Bilal ile aynı adı taşıyan torunu İsmail Ogan tarafından alınarak Serik'e götürüldü.

Bilal Ogan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Babam akciğerindeki problem nedeniyle solunum yetmezliği çekiyordu. Çoklu organ yetmezliği problemi nedeniyle de hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Serik'teki Eminceler Mezarlığı'nda toprağa verilecek." diye konuştu.

Antalya'da 9 yaşında başladığı güreşte olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Ogan, 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıkmıştı.

Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti
Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti
Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti
Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti

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Son dakika haberi | Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti Son dakika haberi | Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi, Milli Güreşçi, Olimpiyat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti - Son Dakika
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