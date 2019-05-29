Son Dakika Haberleri: Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit vefat etti
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Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit vefat etti

2 saat önce

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit vefat etti.

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit vefat etti, System.String[]
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit vefat etti.
Yaklaşık 1 aydır Ankara Hastanesi ve Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesinde yaşlılık nedeniyle tedavi gören 89 yaşındaki şampiyon güreşçi, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.
Eski milli güreşçi, Finlandiya'da gerçekleştirilen 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda serbest stil 62 kiloda olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Şit ayrıca, 1954 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da serbest stil 62 kiloda ikinciliği elde etti.
Güreşi 1956 yılında bırakan Bayram Şit, 2 yıl Fransa'da antrenörlük de yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:40 Kaynak: AA
Spor
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