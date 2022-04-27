Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan yaşamını yitirdi

27.04.2022 11:23
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, 9 Nisan'da rahatsızlanınca Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum yetmezliği ve çoklu organ problemi teşhisi konulan Ogan, dün yaşamını yitirdi. Acı haberi, veteriner olan oğlu Faruk Ogan duyurdu. Ogan, "Babam İsmail Ogan, tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi. Güreş camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Babamın cenazesi, 28 Nisan günü Eminceler Mezarlığı'na defnedilecek" dedi.

İSMAİL OGAN KİMDİR?

Olimpiyat şampiyonu İsmail Ogan, Yaşar Doğu ve Celal Atik gibi antrenörlerle çalıştı. 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıktı. Dünya güreş şampiyonalarında ve Balkan şampiyonasında kazandığı madalyaları bulunan Ogan, aktif güreş yaşamını noktaladıktan sonra bir dönem antrenör olarak da çalıştı.


Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan yaşamını yitirdi
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan yaşamını yitirdi
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan yaşamını yitirdi
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Kaynak: DHA

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