Olimpiyat şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı Ankara'da çiçeklerle karşılandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncuları başkentte çiçeklerle karşılandı.

Sporcu, antrenör ve yöneticilerden oluşan kafileyi Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve aileleri karşıladı.

Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok zorlu süreçler sonucunda altın madalya hedefini gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bunun hayali ile yatıp kalkıyorduk." diyen Sevda, şunları kaydetti:

"Teknik ekibimiz, hocalarımız, federasyonumuz ve bakanlığımızın destekleriyle altın madalya kazanmayı bildik. Olimpiyat şampiyonu unvanımızı koruduğumuz için çok mutluyum. Genç arkadaşlarımla Paris 2024'e katılıp altın madalya ile bu başarımızı daha da taçlandıracağız."

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan ise Golbol Kadın Milli Takımı'nın Rio 2016'dan sonra Tokyo 2020'de madalya almayı başardığını söyledi.

Milli sporcularla gurur duyduklarını kaydeden Baykan, "Hem altın madalya aldılar hem de unvanlarını korudular. Bu çok büyük bir başarı. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu başarılarının 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda devam etmesini bekliyoruz. Bu başarının altında 21 kişilik katılımıyla Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun payı büyük. Judoda 2 bronz, golbolde de 1 altın aldılar. Toplam 15 madalya ile paralimpik olimpiyatlar tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştık." dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan da 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya aldıklarını anımsatarak, "2017, 2018 ve 2019 yılları bizler için çok zor geçmişti. Çünkü 2016 yılında altın madalya kazanan takımımızda sadece bir sporcu kalmıştı, diğer arkadaşlarımız sporu bırakmıştı. Dolayısıyla yeniden bir takım kurmak durumunda kaldık. Ama şükür meyvesini aldık, başardık." ifadelerini kullandı.

Sayyıdan, olimpiyatlar öncesi sporculara Türk milletini temsil ettiklerini ve bunu unutmamaları gerektiğini telkin ettiğini belirterek, "Çocuklarıma oraya giderken 'Siz Türk milletini temsil ediyorsunuz, oraya tarihi yaşamaya değil tarihi yazmaya gideceksiniz, ben sizden tarihi yazmanızı bekliyorum.' demiştim. Çocuklarımız gerçekten tarih yazarak döndüler. Bizleri, ülkemizi, görme engelliler camiasını çok sevindirdiler. Bakanlığımız ve ülkemiz yetkililerin çok büyük katkısı oldu. Hepsine camiamız adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.